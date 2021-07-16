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美甲業者陳情　黃敬平：攬客平台預約系統「機器人跳針」

▲美甲業者陳情　

▲市議員黃敬平（右）。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園美甲業者洪小姐16日向市議員黃敬平陳情指出，某平台主動從臉書粉絲專頁找到她，推銷預約系統功能完善健全、標榜可以與line後台連結，有助於生意推展，然自今年4月份簽約以來，每個月的費用1999元、繳納12個月共23988元，但平台系統有問題提出反映後，卻只獲得機器人跳針式的回覆，上網後發現也有其他同業受害。

▲美甲業者陳情　

▲平台預約系統機器人跳針式回覆。（圖／黃敬平服務處提供）

洪小姐說，她向該平台反映卻被置之不理，若要解約，平台業者強硬表示僅能取回三、四千元的契約金，受害美睫業者求助無門，遍佈多縣市，期黃敬平市議員代為主持公道，希望不要再有後續的受害者。洪小姐指出，美睫美甲業的受害者簽約金額若以年計大約2萬至4萬元不等，許多同業因考量律師費用或許比受害金額還高，只好摸摸鼻子認了。

黃敬平指出，平台業者趁疫情，利用美睫美甲業急需做生意的心態，強力推銷不堪用的預約系統，如同趁火打劫，平台本身應履行契約，且提供使用者完整的處理機制以及簽約後協助改善、系統維護，若無法維持美睫業者正常之使用，應負民事不完全給付及瑕疵擔保責任。

桃園消保中心邱玉霞主任消保官指出，美睫業者使用預約平台系統是為了招攬生意，與消保法規範的最終消費態樣不符合，因此不屬於消費糾紛，建議應循美業工會或調解、司法途徑解決。

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