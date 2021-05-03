桃園熱氣球嘉年華6月中登場　鄭文燦：依進度發包做好防疫備案

▲黃敬平關切桃園熱氣球嘉年華活動，是否舉行。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每年6月中至6月底，是桃園市辦理石門水庫熱氣球嘉年華的期間，針對華航諾富特飯店群聚感染事件，今年該活動今年是否再延期辦理？市議員黃敬平3日於市政總質詢中，提出關切。市長鄭文燦表示，6月中旬的大型活動是戶外型，依華航諾富特飯店群聚感染事件風險期為期一個月，市府仍按照進度發包，做好防疫備案，並衡量疫情狀況再做確認。

▲桃園熱氣球嘉年華活動，仍依進度發包。（圖／市府資料照）

黃敬平說，每年6月中至6月底，市府觀旅局都會舉辦為期9天的石門水庫熱氣球嘉年華，辦理活動的預算從2017年開始的895萬元、2018年1245.5萬元再到2019年1050萬元，每年大約是20萬至25萬人次左右，每人預算平均為44.75元至49.8元。而按照觀旅局的資訊，今年熱氣球嘉年華的「球標」由去年的廠商得標後延至今年執行，而今年原定6月19至6月27日辦理熱氣球嘉年華的活動，仍尚未決標。

黃敬平詢問市長鄭文燦，去年熱氣球嘉年華(2020)因疫情嚴峻，避免人潮聚集而停辦，去年下半年至今年疫情本有好轉，AZ疫苗也引入台灣，以為疫情控制得宜，未料數日前又開始於南桃園、平鎮中壢開始有確診個案出現，2日華航、諾復特群聚案24名確診，已經超過當時桃園醫院群聚案的21人，疫情更加嚴峻，在這些情況下，對今年的熱氣球嘉年華市府還要不要舉辦，提出關切。

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