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桃園禁止公祭首日　黃敬平怒批：殯葬所2人1組拍照蒐證

▲桃園禁止公祭首日，黃敬平怒批：頻現亂象。（圖／翻攝黃敬平臉書）

▲桃園禁止公祭首日，黃敬平怒批：頻現亂象。（圖／翻攝黃敬平臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平17日怒批，市府宣佈今日起全市禁止公祭首日，即頻現亂象。有殯葬業者向其投訴陳情，市府禁公祭規定不明，自由拈香仍造成有群聚疑慮，還有自稱市長秘書、市府顧問、民進黨桃園市長擬參選人及其團隊秘書，堅持要求公祭但不唱名，為了選舉，無視防疫，讓喪家家屬和奠禮禮儀師看了搖頭！

市府新聞處詹賀舜處長表示，鄭文燦市長於昨日宣布停止公祭後，同時也要求市府局處首長與顧問等人員停止參加公祭，也再次要求同仁自由捻香與簽到都不要參加。此外，市長並無派任何代理人出席公祭，議員所說的市長秘書並無此人。

黃敬平說，殯葬業者向其反映指稱，今日上午有多場公祭，中壢殯葬所派兩人為一組編制，到各禮廳拍照蒐證，以及檢查是否有做好實聯制、消毒等防疫措施。市府宣佈公祭取消，但是親友拈香在公祭儀式外，卻未像雙北的殯儀館禮廳有明確人數限制及禁令規範，到底要不要繼續維持親友自由拈香，喪家和業者都很困擾。

黃敬平認為，民政局、殯葬處都應儘速跟全市殯葬業者及公會溝通，一般民間奠禮儀式分為家祭、公祭、親友自由拈香等三大程序，只籠統的說禁止公祭，易產生混淆，自由拈香仍有把告別式場親友群聚的破口疑慮，應明確告知是否不宜進行。

黃敬平表示，殯葬所的人不要只想著去拍照蒐證，抱著「抓違規」的心態，這種「諜對諜」的方式，反而讓喪家和業者更無所適從，禁令規定要明確、一次講清楚，而且禁令推及市立殯儀館以外的御奠園、大愛、新天堂、通天、啟航、天龍等民營殯儀禮廳及一般民眾喪宅全部應比照辦理。

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