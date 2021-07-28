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台東縣托嬰中心全面恢復收托　饒慶鈴爭取兒少樂齡大樓

▲台東縣全面恢復托嬰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣全面恢復托嬰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「終於可以將孩子送往托嬰中心了」，因應近期新型冠狀病毒發生，停止收托2個多月的台東縣內9家托嬰中心，自27日起全面開放收托，台東縣長饒慶鈴28日前往台東縣公私協力托嬰中心台東站(小海星托嬰中心)訪查，感謝台東縣各托嬰中心及家長共體時艱配合防疫政策，期許疫情趕快過去，未來民眾都能恢復正常生活。

因應近期新型冠狀病毒發生社區感染風險，台東縣府宣布自5月19日全國疫情第3級警戒時期停止收托，為了托嬰中心幼兒健康，並將傳播風險降到最低，台東縣政府社會處安排縣轄托嬰中心所有工作人員於7月1日至台東馬偕紀念醫院接種疫苗，並為兼顧防疫人員及弱勢家庭送托需求，採專案許可制進行收托，使單親家庭、醫護人員、警消人員、弱勢家庭無後顧之憂，共渡疫情難關。

饒慶鈴表示，台東縣全縣0至3歲兒童數為5795人，縣轄托嬰中心數為9家，可收托人數為184人，托嬰機構可收托率為3.18%，全國托嬰機構可收托率為4.91%，於全國23縣市中排名第10，排除六都直轄市不計，該項可收托率僅次於連江縣、新竹縣及宜蘭縣。

另外，台東縣府也同步爭取中央前瞻基礎建設特別預算，新建｢台東市兒少及家庭福利館｣與｢台東縣樂齡社福大樓｣，再增設公私協力托嬰中心2處，預計擴充收托量能60人，台東縣政府在少子化對策的努力上不曾停歇。

縣府社會處長陳淑蘭說明，全國疫情警戒自27日起降至第2級，台東縣托嬰中心也恢復全面收托，並已提前做好收托防疫準備，全面開放收托首日，全縣核定收托數216人，送托人數已達135人，送托率為62.5%。托育相關工作人員疫苗接種率已達100%，並按照衛生福利部社會及家庭署頒佈之「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，進行工作人員健康監測計畫，及建立分艙分流照顧機制等。

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