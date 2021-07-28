2瓶AZ被民眾撿到　盧秀燕怒：嚴辦到底！不會讓民眾施打

▲台中驚傳「2瓶AZ消失」，市長盧秀燕表示，嚴辦到底、不會讓民眾施打。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區衛生所驚傳兩瓶AZ疫苗憑空消失，24日中午被民眾「撿到」，且疫苗在外棄置超過16小時。台中市長盧秀燕表示，衛生局已經報警，若有不法，一定嚴辦到底「即使疏忽也不應該」，此外這兩瓶疫苗也不會給市民施打。衛生局長曾梓展也對此事向市民致歉，強調「該賠償就賠償，該處分就處分」。

衛生局長曾梓展表示，衛生局已經報警處理，調查是否有不當外力介入並啟動政風調查。曾梓展指出，內部同仁是否有不當行為、疫苗每日撥發、回收、清點等流程是否不夠嚴謹，都要進一步調查，且雖然疫苗已經找回來，但不適合再施打。

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台中今（28）日本土零確診，境外移入1例（案15726），為一名64歲的印尼台商，無中市公共場域足跡，目前住院隔離治療中。此外，市長盧秀燕表示，統計至今日上午，全市施打第一劑人數已正式「突破80萬大關」，而台中疫苗總剩餘率15.54%，為「六都最低」。

另針對今日境外移入個案，衛生局長曾梓展表示，個案是一名長期於印尼工作的男性，屬境外即確診，7月16於印尼當地確診陽性，因當地醫療量能負載治療不易，經疾管署7月26日核可後，搭醫療專機於27日入境，再搭乘救護車直接入住位於台北的醫院負壓隔離病房治療，無台中市公共場域足跡，相關人員皆有適當防護設備，無須匡列密切接觸者。