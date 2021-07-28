不斷更新／疫苗不夠了！　第4輪施打3縣市急喊卡　

▲部分縣市由於疫苗補給不足，宣布將暫停疫苗登記預約與施打計畫。（圖／記者李毓康攝）
記者林冠吟／整理報導
第4輪疫苗預約施打已在27日開放，不過28日卻傳出有多個縣市因為疫苗不足，而暫停預約，對此《ETtoday新聞雲》整理全國各縣市疫苗是否施打，帶讀者一次看。
有計畫暫停施打縣市：新北市、苗栗縣、雲林縣
暫停預約登記縣市：苗栗縣、雲林縣、嘉義市
基隆市：目前無暫停施打計畫
台北市：目前無暫停施打計畫
新北市：8月1日至8月4日暫停施打疫苗。
1.現有疫苗預估7月底就能打完，因此8月1日至8月4日暫停施打疫苗。
桃園市：目前無暫停施打計畫
新竹縣：目前無暫停施打計畫
新竹市：
苗栗縣：28日中午至29日起暫停平台預約登記、31日至8月4日暫停疫苗施打
1.苗栗縣指出，7月28日僅獲撥配4,900劑，已登記7月30日施打疫苗的人數共計5,626人，數量已明顯不足，但7月30日仍會照常施打，7月31日至8月4日暫停施打，待第2階段8月4日中央疫苗撥補後，再行公告通知接種。
台中市：
彰化縣：
南投縣：目前無暫停施打計畫
雲林縣：28日起暫停預約，31日至8月4日暫停施打。
1.28日起暫停1922平台預約，31日至8月4日，暫停疫苗施打。原先預約這段時間的民眾，可在8月5日請洽原預約施打單位安排接種。
嘉義縣：目前無暫停施打計畫
1.嘉義縣第4期預約接種站將在30日開打，目前已有近9000人登記，第5期1922預約平台27日也將重啟「意願登記」，並新增高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。
嘉義市：28日中午起暫停預約，但施打計畫仍照常進行。
1.嘉義市指出，目前市府僅獲配發9000劑，但預約人數已超過1萬人，因此暫停預約登記。
台南市：目前無暫停施打計畫
高雄市：
屏東縣：目前無暫停施打計畫
1.礙於近日中央氣象局發佈屏東部分地區有豪大雨發生的可能，28日起暫停1922的預約平台，調整疫苗施打時間，除預約在醫院與診所者時間不變，原訂8月1至4日在速打站及衛生所施打者，一律延到8月5日施打，至於預約7月30、31日及8月5日的民眾則依原訂時間施打。
宜蘭縣：目前無暫停施打計畫
花蓮縣：
台東縣：目前無暫停施打計畫，但目前預約已額滿。
澎湖縣：
金門縣：
連江縣：
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