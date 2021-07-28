因應豪大雨可能發生　屏東縣第4輪疫苗施打調整日期

▲屏東縣疫苗覆蓋率達34.77% 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

由於中央氣象局預料未來幾天有豪大雨發生的可能，縣府28日緊急公佈暫停1922的預約平台，並調整疫苗施打時間，除預約在醫院與診所者時間不變外，原訂8月1-4日在速打站及衛生所施打者，一律延到8月5日施打，至於預約7/30、31及8月5日的民眾則依原訂時間施打，提醒民眾注意調整後的時間及安全，再依約前往施打。

由於預料可能發生豪大雨，縣長潘孟安要求縣府團隊立刻調整各施打站預約接種數量及門診時間，以避免危險。

因此，縣府發出緊急公告，除了預約在醫院與診所施打的時間不變外，其餘主要調整為，7/30~7/31日及8/5日已預約民眾，依預約時段及地點前往接種。另外，速打站及衞生所8/1~8/4日停止接種，已完成預約的民眾不必重新預約，只要持預約證明於8/5的原預約時段到原預約場所接種即可。

另1922預約平台也即刻起關閉，到今日中午截止，完成預約人數22761，已獲通知撥補數6000劑，後續則仍等待中央陸續撥補。

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