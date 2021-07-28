江啟臣：若政府撤掉高端EUA　願當三期實驗受試者

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文今（28）日在臉書表示，她已完成疫苗意願登記，選擇接種國產高端疫苗。對此，國民黨主席江啟臣回應，高端疫苗未經二期及三期人體試驗就取得EUA，等於是讓所有國人當白老鼠，非常不恰當，強調疫苗是科學不是政治，政治不應凌駕科學，若政府撤掉高端EUA，三期試驗時他願擔任受試者。

江啟臣表示，高端疫苗二期及三期都都還沒有做完，就拿到EUA，這是讓國人非常擔心的，等於是讓所有國人來當白老鼠，這是非常不恰當的事情，如果政府願意撤掉高端的EUA，來做第三期的時候，「我的手臂讓你來施打」。

針對蔡英文要施打高端疫苗，江啟臣說，還是要站在全民健康跟疫苗是否有效跟安全的角度來看待這件事情，這是科學不是政治，政治不應凌駕科學，應該讓科學家、專家及國際的標準來說話。

此外，針對民進黨團指國民黨昨日揭露外交部文件需負政治責任，並要求外交部嚴辦洩漏公文人員，國民黨今（28）日強調，執政黨卻勤於尋覓、懲罰吹哨者，凸顯「見笑轉生氣」的心虛，國民黨呼籲民進黨要勇於面對政府近日護航高端疫苗種種匪夷所思的荒謬言行，好好自我檢討，給國人清楚交代。

對民進黨團指該公文是機密文件，公布可能產生對邦交危害，國民黨指出，與國民黨公布外交部高端疫苗援外意願公文相較，蔡政府要拿未做第三期臨床試驗、缺乏國際認證、連國內民眾都鮮少願意施打的高端疫苗給友邦，對國家名譽的危害何者較大？社會各界自有評斷。

國民黨強調，民進黨在野時口口聲聲說反黑箱、要透明，如今出現有正義感的吹哨者，執政黨不但不思檢討，還揚言要揪出吹哨者，蔡政府為了捍衛自己見不得光的醜陋作為，以專制手段恐嚇公務員，凸顯「見笑轉生氣」。

國民黨呼籲執政黨，應該當國人健康的把關者，不要當特定廠商的推銷員，否則就沒資格執政。國民黨一定會負起責任，把民進黨趕下台，讓援外政策回到正軌。