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蔡英文深夜感謝奧運選手　「把台灣人氣魄帶到東京」

▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

▲台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供） 

文／中央社記者葉素萍、陳俊華台北27日電

總統蔡英文說，無論奧運比賽結果如何，她都要謝謝每位出賽的選手、教練及後勤團隊，把屬於台灣人的氣魄帶到了東京，用強烈的拚戰精神，讓世界看見台灣，更讓台灣在奧運殿堂中留名。

蔡總統深夜透過臉書指出，「今天一整天，我們的心，都隨著奧運賽場上的變化而起伏」。桌球天才少年林昀儒率先在男單賽事中取勝，台灣蝶王王冠閎在游泳男子200公尺蝶式半準決賽中，很可惜無緣晉級，沒關係，未來還要繼續挑戰。

她說，羽球黃金男雙李洋、王齊麟順利晉級八強；射箭女子個人淘汰賽，遺憾譚雅婷僅以極小的差距失利；參加10公尺空氣步槍混合團體賽事的呂紹全和林穎欣也未能晉級，但這已經是極為不容易的成績。

蔡總統說，從下午到晚上，舉重接連拿下兩面獎牌，讓大家欣喜萬分；兩位拳擊好手陳念琴和吳詩儀也都以旺盛的鬥志拚進下一輪賽事。台灣女生，在奧運賽場先後揚威。

她說，讓所有人都懸著一顆心的，是一系列桌球單打賽事。林昀儒成功闖進八強，莊智淵和埃及對手鏖戰七局後落敗。女單的賽事，鄭怡靜和陳思羽也陸續止步。不氣餒，接著還有團體賽。

蔡總統說，無論比賽結果如何，她都要謝謝每位出賽的選手、教練及後勤團隊，「謝謝你們把屬於台灣人的氣魄帶到了東京，用強烈的拚戰精神，讓世界看見台灣，更讓台灣在奧運殿堂中留名。這一切，真的鼓舞了我們」。

蔡總統指出，這兩天，結束賽程的選手和教練開始返台。機場準備了專屬的通關，並由專人協助入住防疫旅館。期待選手們都能好好休息，往後還有全新的旅程，一起繼續努力。

另外，行政院長蘇貞昌晚間在臉書發文表示，這屆代表台灣的奧運掌旗手「網球一哥」盧彥勳、還有今天在16強拚戰到最終決勝盤的「桌球一哥」莊智淵，都是代表台灣參賽過5屆奧運的選手。

蘇貞昌說，非常感謝盧彥勳、莊智淵，他們兩人強大的意志力和永不放棄的精神，給了台灣人民無數場動人的比賽。

蘇貞昌表示，接下來莊智淵還有團體賽，而盧彥勳也會繼續把經驗傳承給新一代的選手，為台灣的體壇繼續奉獻。「讓我們繼續為台灣選手加油。」

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