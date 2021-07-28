民進黨團指外交部洩露疫苗援外機密公文　要求國安單位嚴查嚴辦

▲民進黨團召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣27日爆料，外交部在高端疫苗通過EUA的隔天，發文給我國中南美洲、加勒比海等9個大使館，要我國使館調查邦交國受贈疫苗及安排民眾施打的意願。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，外交部內部有人洩露機密公文，民進黨團要求外交部、國安單位嚴查嚴辦。

民進黨團28日上午召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，民進黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團認為在這件事情背後，公務機關沒有好好把握住角色的扮演，外交部恐怕有洩密之虞。

羅致政則說，江啟臣宣稱掌握外交部的機密公文，指控政府推銷國產疫苗給邦交國，是非常有問題的作法，民進黨團發現背後有非常嚴肅的國安問題，要求行政部門徹查相關可能的洩密案，國民黨對這件事情可能早成的邦交危害，也要負一定的責任。

羅致政指出，江啟臣宣稱辦公室收到外交部的公文，前國民黨立委林郁方也質疑，捐贈疫苗理當光明正大、為何要用密件處理，顯見這是外交部的密件公文，亦即外交部內部有人洩露機密公文，儘管外交部沒有證實公文的真假，但是如果確定是內部有人洩露機密，外交部就必須嚴查嚴辦。

羅致政說明，根據《國家機密保護法》第32條第1項規定，洩露或交付經依本法核定之國家機密者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，如果機密文件可以外流給國民黨，當然也有可能洩露給對岸或其他不相干的人士，這是國家利益的問題、不是藍綠問題，更不應該作為國內政治操作的問題。

羅致政再說，國民黨一直在國內打擊國產疫苗，將其作為主要的政治操作的目標，很遺憾這樣的行為已經影響到台灣跟邦交國的關係，如果這樣的消息透過國民黨再回到邦交國，成為當地國反對黨的政治操作，當然會影響到台灣跟當地國疫苗合作的可能性。

羅致政認為，國民黨背後的陰謀、政治操作手法非常明顯，但是最大的根源還是來自於外交部，有人刻意把這樣重要的外交訊息，作為國內藍綠政治操作的工具，民進黨團要求外交部、國安單位一定要嚴查嚴辦洩密來源，外交部不能輕輕放下。

劉世芳表示，國民黨用這樣的方式，不只打擊台灣的國產疫苗，也藉此打擊台灣好不容易維持起來、與各國邦交的真善友誼，呼籲外交部內部應該嚴查嚴辦，到底是誰洩露國家機密的外交文件。