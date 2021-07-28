快訊／高端疫苗湧入43萬人登記施打！　7.2萬人表明「非高端不打」

記者呂晏慈／台北報導

COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」27日下午重新開放，新增選擇接種高端疫苗選項，包括總統蔡英文、民進黨立委高嘉瑜、莊瑞雄等人都上網登記施打高端疫苗。據了解，截至28日上午8點前，18小時內共有逾43萬人選擇施打高端疫苗，其中有7萬2千多人僅選擇高端疫苗，表明非高端疫苗不打。

▲總統蔡英文預約高端疫苗。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日下午宣布，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」從當天下午2點起，重新開放意願登記，呼籲尚未登記的民眾把握機會，保障自身權益。

據統計，截至今天上午8點，全國共有逾43萬人選擇高端疫苗，其中有7萬2千多人表明非高端疫苗不打，另有逾38萬表明非AZ疫苗不打，有319多萬人僅選擇莫德納（Moderna）疫苗，佔比39.66%。

在多重選擇方面，有403萬人登記打AZ或莫德納疫苗，佔比50.1%居冠；另有逾29萬人表示可打AZ、莫德納、高端疫苗，佔比3.69%；1萬3千多人登記可打AZ和高端疫苗，佔比0.16%；5萬3千多人表示可打莫德納或高端疫苗，佔比0.67%。

此外，截至今天上午8點，已有98.8萬人完成第4輪「預約接種」作業，占符合預約資格人數71.57%。