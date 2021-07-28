吳思瑤寫錯郭婞淳名字被罵爆　民進黨團笑：小編要加油

▲吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運替我國奪下東京奧運首面金牌，民進黨立委吳思瑤隨即在臉書發表祝賀，卻將郭婞淳的名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭網友批評「蹭熱度還不做功課」。對此，民進黨立法院禱團副幹事長黃世杰開玩笑地表示「小編要加油」，必須正確傳達訊息。

郭婞淳27日奪下東京奧運女子59公斤量級金牌，並打破抓舉、挺舉、總和3項奧運記錄，許多政治人物都在臉書發表恭賀，吳思瑤卻將郭婞淳名字誤植為陳玟卉，遭網友批評「蹭熱度還不做功課」。

民進黨團28日上午召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，與會者包括黃世杰、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨立委鄭運鵬等人。

黃世杰表示，這次的奧運比賽大家都非常關心，包括很多政治人物、立委同仁也都非常關心，不分政黨都有發生在臉書上筆誤，可能是小編忙中有錯，因為同時間可能有很多場比賽，或者同項目有很多選手正在比賽，所以才會出現這樣的情形。

黃世杰說，相信大家的出發點都是善意，都是為了幫代表台灣出賽的第一線優秀體育選手加油、全心支持聲援，所以開個玩笑「小編要加油」，必須要把訊息傳達正確，最重要的是心意大家都感受到了。