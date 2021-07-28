吳思瑤哭了！寫錯郭婞淳名字被罵爆　發毒誓「下次再錯就切腹」

▲民進黨立委吳思瑤上午露面受訪。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

我國「舉重女神」郭婞淳27日奪下東京奧運女子59公斤量級金牌，但民進黨立委吳思瑤團隊製圖時卻將郭婞淳名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭全民圍剿「蹭熱度還不做功課」。吳思瑤28日上午出面受訪，不斷為求快而錯置圖卡向選手道歉，她非常自責，也不忍心責怪小編，對於外界這些批評都會承受，也會繼續努力彌補這次出錯的爭議，「下次再錯就切腹」。

吳思瑤受訪時先不斷重申「對不起」，直言舉國上下都支持選手，但自己團隊犯了製圖錯的低級錯誤，團隊整個下午都想撞牆，懊惱很久，晚上10點自己還抱頭痛哭，很自責，「這個圖卡錯置，不忍心責怪小編，我要承擔。真的很抱歉，想撞牆，以後求快還是盯到最後，想挖洞跳下去。」

吳思瑤還原27日現場狀況說，團隊超前部署預做圖卡，因為都希望選手拿金牌，求快心切，希望在第一剎那同步傳出去，結果出現糟糕的錯誤，非常自責懊惱。

吳思瑤說，她在立法院教育及文化委員會長期關心運動議題，年輕助理也都瘋體育，這個心情不會改變，但出現糟糕的出包，把兩大女神放錯，還是要道歉。至於網友罵聲很兇，她泛淚回應說，錯就是錯。她理解這些批評，但請大家不要懷疑她們對運動的真心，這是其團隊最在乎的事。

吳思瑤表示，外界K她沒有關係，她會繼續為體育加油，這些不滿的罵聲她都接受，而自己懊悔就是因為真心關心運動政策，若有做不夠好的地方，她都會承受，但這不影響其投入體育的心情，強調會繼續努力，彌補圖卡出錯的爭議。