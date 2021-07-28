吳思瑤稱搞混郭婞淳、陳玟卉是小編誤植　網酸：「吳斯懷」走開啦

▲吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國「舉重女神」郭婞淳27日奪下東奧女子59公斤量級金牌，但民進黨立委吳思瑤發文恭賀時卻將郭婞淳名字誤植為另一名舉重選手陳玟卉，遭批評「蹭熱度還不做功課」。對此，吳思瑤表示，是小編樂昏頭圖卡錯置，「團隊已經為圖卡錯置，撞了一下午的牆！」

吳思瑤今在臉書發文指出，要先恭喜陳玟卉也奪得女子舉重64公斤級銅牌，和郭婞淳兩位女神，讓台灣一天進帳兩面舉重獎牌，雖然小編樂昏頭圖卡錯置了，但台灣選手們的實力是真的，「團隊因為圖卡凸槌，撞了一下午的牆，也是真的！糗到最高點，實在拍謝。」

吳思瑤28日受訪時表示，團隊超前部署預做圖卡，因為都希望選手拿金牌，求快心切，希望在第一剎那同步傳出去，結果出現糟糕的錯誤，非常自責懊惱，也不忍心責怪小編，之後會繼續努力，彌補圖卡出錯的爭議，「這次發文前小編檢查了200萬次，再錯切腹！」

但底下網友留言明顯不留情，批評「這種競標發圖速度有何意義？」、「出錯全部推給小編！」、「記得補給陳玟卉獎金差額」，也有網友故意把吳思瑤名字錯置為另一國民黨立法委員吳斯懷，嘲諷「走開拉吳斯懷」、「斯懷可以換個比較懂事的小編喔」

▼吳思瑤寫錯郭婞淳名字被網友罵爆。（圖／翻攝吳思瑤臉書）