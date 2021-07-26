疫情衝擊生計　台中市議員結合民間資源推「愛心待用餐」

▲民進黨市議員江肇國發起「愛心待用餐」慈善活動，促成民間善心人士贊助提供上千便當給有需要的人。（圖／江肇國提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台灣本土疫情衝擊民生、影響各行各業，造成許多人收入減少、生活困頓，甚至三餐難以溫飽；台中市議員江肇國邀請市議員蔡耀頡共同發起「愛心待用餐」慈善活動，促成民間善心人士贊助提供1500個便當給有需要的人，今天邁入最後一天，盼望與民攜手共度難關。

江肇國表示，待用餐指的是善心人士提前支付了餐點費用，讓有需要的人可以免費領取享用的慈善活動，這次結合了民間力量、集資12萬元，提供1500個便當，不限定身分別，只要是有需要的民眾，都可以在午餐及晚餐時間前往領用。

江肇國說明，本次活動自21日起跑，至26日止，民眾分別可在台中市西區日月湖餐廳、台北小排自助餐、中區中山自助餐領取待用餐；其中，日月湖餐廳是主打新鮮海產的日式料理店，疫情之前多以內用為主，此次特別響應待用餐活動，希望可以幫助到與自身同樣受到影響的民眾。

江肇國強調，一餐之力看似微小，卻有著很多溫暖，期望大家多多支持，讓愛傳遍社會角落。



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