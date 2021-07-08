起底信義區待用餐暖老闆！曾赴對岸參加國際汽美賽　奪世界冠軍

▲三重一名單親媽冒雨騎車10公里，載2幼子來求便當吃。（圖／翻攝信義區三兩事）



記者游瓊華／台中報導

台北信義區一家洗車店老闆翁俊生在社團發起「待用餐」愛心便當、物資活動，從5月至今已花近20萬元，而翁俊生的善舉，也讓三重一位單親媽媽跟兩位孩子免於挨餓，助人善行曝光後吸引不少媒體採訪，但其實翁俊生並非一名普通洗車業者，他曾經前往對岸2019年加耐得盃AEA大賽成功輾壓美國、日本、大陸等選手成為世界冠軍！

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▲發起這項活動的是信義區暖心汽美老闆，曾赴對岸參加國際賽，奪世界冠軍。（圖／翁俊生提供）



翁俊生表示，今年疫情來得又急又快，生意直接腰斬，相較去年僅衰退2、3成左右，心想連我這種店都受到影響，其他業別一定更慘，所以自掏腰包推待用餐活動，即便有民眾一口氣要求拿走12人份待用餐，他也沒拒絕，「信義區並非我們想的那麼富麗堂皇，來拿走12人份便當的民眾坦言完全沒收入、家裡長輩也生病，生活壓力很大，這一餐對他們全家來說，或許是很重要的一頓飯。」

翁俊生表示，待用餐一個月的開銷大概要8、9萬元，現在生意不好，其實對他壓力很大，原本打算推到6月底就好，但又思考，若僅到6月底那真正需要的人該怎麼辦？所以跟員工討論，員工也拿出1/3薪水一起加入活動。

翁俊生在2019年參加加耐得盃AEA大賽、是國際上少見的汽車美容賽事，賽程為兩天一夜，今年約有200位來自世界各地的選手參賽，評審會針對車漆亮度、刮傷處理程度和車漆耗損程度評分，當時台灣人僅有兩位前往參賽，一位是他，另一位就是台中曾幫助過五寶爸、同樣被稱為暖心老闆的陳俊霖。