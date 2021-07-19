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蔣萬安發起「愛心待用餐」串聯計畫　邀請江啟臣響應盼拋磚引玉

▲▼「愛心待用餐」擴大串連地方縣市！蔣萬安：與民攜手度過難關。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安發起「愛心待用餐」串聯計畫，邀請江啟臣響應盼拋磚引玉。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，國民黨立委蔣萬安19日發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫，首波邀請7位國民黨立委及幹部在各地共同響應、拋磚引玉，期盼將「待用餐」傳遞到社會各個角落，以最直接的方式與民攜手度過難關。

國內疫情嚴重衝擊民生經濟，不只弱勢家庭需要援助，甚至許多人面臨失業、收入減少，三餐難以溫飽，蔣萬安近期也加入民間「愛心待用餐」行列，免費提供餐點給需要的民眾。

「待用餐」為善心人士提前支付餐點費用，讓貧困或有需要的人能免費領取、享用餐點的行動。蔣萬安自從投入待用餐行動後，已陸續在松山區的餅王、中山區的天一熱炒及大同區的武吉家設立供餐據點，接下來也將持續拓展、尋找合作店家，讓愛心公益活動延續下去。

▲▼「愛心待用餐」擴大串連地方縣市！蔣萬安：與民攜手度過難關。（圖／蔣萬安辦公室提供）

蔣萬安指出，自從三級警戒發布以來，很多民眾及商家都在苦撐著，但在這樣艱難的時刻，仍有許多業者堅持提供免費的待用餐點，讓有需要的人都能得到一份溫飽。

蔣萬安也分享，有店家反應最近來領取待用餐的民眾變多了，「請委員告訴大家不要害羞！有需要就來取！」「能把餐點送到他們手上，我們也很滿足！」令他深受感動。

「這段期間我不停思考著，還能多做些什麼？」蔣萬安說，為讓更多有需求的民眾能領用到餐點，今日正式發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」計畫。

蔣萬安說明，首波邀請國民黨主席江啟臣、國民黨副秘書長顏寬恒、李彥秀，以及立委林奕華、洪孟楷、魯明哲、謝衣鳯等人一同響應，分別在各自的選區設立待用餐據點，期待透過大家一點一滴的串連，讓「待用餐」更深植到社會每個角落。

蔣萬安呼籲，若民眾遇到有提供待用餐的店家，也請多多給予支持及鼓勵，疫情總有一天會過去，但是每位民眾及商家的愛心及善行，將永遠不斷地傳遞下去。

▲▼「愛心待用餐」擴大串連地方縣市！蔣萬安：與民攜手度過難關。（圖／蔣萬安辦公室提供）

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