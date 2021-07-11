「聖光女」衝信義區找待用餐…一疊千鈔哽咽硬塞！咖哩店淚：菩薩

▲有女子硬塞1萬元給店家，堅持贊助「待用餐」。（圖／翻攝「信義區三兩事」）



記者許力方／台北報導

三級警戒至今已近2個月，重創多行業，生活陷入困境，信義區有商店因應號召「愛心待用餐」，免費提供需要的民眾物資、食物，有失業的單親媽媽載著2個小孩大老遠從三重騎來，引發熱烈討論。有參與的咖哩店說，近日還有太太搭計程車來，一進門就掏出整疊千鈔硬塞，堅持要「贊助」，一問之下才知道，她從中山北路過來，說到原因更當場哽咽。

三級警戒延長至726，本島縣市依舊未鬆綁「微解封」全面禁止餐飲內用，信義區有汽車美容店老闆在社團發起「待用餐」活動，每個月和員工自掏腰包花上10萬元，提供免費物資，多間餐飲店響應參與，沒想到11日「微想咖哩」店家出面表示，10日中午一名菩薩太太，頂著聖光出現在他們店裡，開口就問「是否有在做善事？」

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▲一家三口餓肚！三重單親媽冒雨騎車10公里求便當吃。（圖／翻攝「信義區三兩事」）

店家描述，太太搭著計程車前往吳興街的店面，一進門竟然就拿出一萬元整疊的千元大鈔，硬塞要「贊助」，但他們沒有接受，太太手不放棄，繼續堅持用力地塞錢：「我知道！你們就盡量做！多做一點！」一問之下才知道，原來她是看到新聞，知道信義區有商店在做愛心待用餐，特地從中山北路坐車來想盡一份心力，說著說著更鼻酸哽咽地說「想到那些無法溫飽的人就難過…」

店家事後將這段故事PO上「信義區三兩事」，直呼「我們寶島事有多溫暖啊？到底」一陣你推我還之下，菩薩阿姨「果然有神力」，還是將錢硬塞成功，他們不忍阿姨臉上掛著汗珠、大老遠跑來還落空，希望至少能留下姓名電話，幫忙送去其他響應的店家，結果她走前頂著聖光，留下一句「我都沒有要留這個…」就搭車走了。

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