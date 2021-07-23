色叔叔購物中心獵妙齡女裙底風光　旁人提醒：妳被偷拍了

▲新北市籍許姓男子去年9月間在桃園市某大型購物中心購物時，見穿短裙妙齡女身材火辣，竟以手機偷拍裙底，旁人提醒辣妹後夥同店員合力報警送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的許姓男子去年9月間在桃園市蘆竹區某大型購物中心購物閒逛，發現身船短裙妙齡女子身材火辣，趁機靠近後以手機偷拍裙底風光，怪異動作被旁人察覺提醒，辣妹察覺後夥同店員查出許男手機確有偷拍照片報警處理，桃園地檢署檢察官偵訊時，許男坦承犯行不諱，檢方偵結依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑；桃園地院法官審訊後，依妨害秘密罪判處許男拘役50天，還可上訴。

檢警調查，49歲的許姓男子於去年9月27日下午3時30分，在桃園市蘆竹區某大型購物中心購物，在地下2樓閒逛時，發現身材曼妙穿短裙之妙齡女子身材火辣，藉機靠近後以手機從辣妹裙下偷拍，以此方式竊錄裙底內褲等隱私部位，由於許男動作怪異被旁人發現提醒「妳被偷拍了！」辣妹驚覺被偷拍，夥同現場店員合力報警處理，蘆竹警分局到場後查出許男手機裡確實有偷拍辣妹裙底風光，依妨害秘密罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，被害辣妹與證人則指證歷歷，蘆竹警方則提供購物中心監視畫面截圖、手機竊錄畫面截圖等證據佐證，許姓男子在證據前坦承犯行不諱，檢察官依妨害秘密罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，許男為滿足個人慾望，無故以手機竊錄被害人裙下內褲及臀部等身體隱私部位，侵害個人隱私，對其心理造成傷害；考量許男犯罪後坦承犯行，衡量被害人向法官表示無意調解，希望法院依法判決等意見，衡量許男自述大學畢業之智識程度、經濟勉持生活狀況等，諭知易科罰金之折算標準，以資懲儆。審結依竊錄身體隱私部位罪，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，還可上訴。

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