女國中生照X光「更衣露兩點」　變態放射師藏手機偷拍13分鐘片

▲警方發現，除了女國中生外，還有多人受害。（圖／取自pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一名男性放射師涉嫌將智慧型手機藏在X光室內，偷拍未成年女病患換衣服的半裸影片。警方15日已依兒童買春、兒童色情製品等罪嫌將其逮捕。另外，經調查後發現，該名男放射師其實早已是慣犯，手機裡還有多張其他女性的偷拍照。

該名來自東京的30歲嫌犯安藤雅大在千葉縣市川市的一間診所擔任放射師，他日前因為其他性騷擾案件遭到警方調查並沒收手機，沒想到警方卻在他的手機內發現多部在X光室的偷拍照與影片，整起案件才因此曝了光，並將其逮捕。

安藤2020年11月11日下午6時在任職的診所的X光室內，用手機偷拍當時還是國中生的女性被害人的裸體。由於該間診所並沒有另外配置更衣室，所以都會要求病患在X光室內換衣服，而安藤便趁此機會將自己的手機開啟錄影模式，藏在X光室的收納架上，然後一路將女學生脫衣半裸、換上檢查服、照X光、換回原本衣服的整個過程，拍攝成一段長達13分鐘的影片。

警方表示，從安藤手機內留存的偷拍影片可以發現，他早已是慣犯，且手法一致，都是以錄影形式錄下被害人整段換衣過程，被害人不分年齡。據悉，已經有部分影片遭到刪除，暫時無法追朔受害人。安藤雅大被逮後仍然否認部分犯行，警方目前已經深入調查，以釐清是否還有其他受害人。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast