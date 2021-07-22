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社會 社會焦點 保障人權

「金融界李宗瑞」藏10女15.8G激情片　妻提告結果出爐

記者劉昌松／台北報導

曾任外商銀行副總裁的林姓男子，被妻子發現電腦內存有高達15.8G的自拍性愛片，還有女子疑在意識不清的情況下遭偷拍，宛如金融界李宗瑞翻版，林妻怒告林男涉嫌通姦、性侵、妨害秘密等罪，林男則反控妻子詐欺等罪，因大法官釋憲通姦違憲，加上被偷拍的女子同意和解撤告，台北地檢署22日偵查終結，全部處分不起訴。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲外商銀行林姓副總裁被妻子告發涉嫌偷拍、性侵意識不清女子，檢察官調查後處分不起訴。（圖／資料照）

全案起因於林妻在2019年7月間，發現林男包包裡有旅館牙刷，懷疑林男外遇出軌，林男因此簽下協議，若再犯就支付妻子精神撫慰金，但2020年間，林妻用先生的筆電上網報稅時，赫然從筆電和隨身硬碟中，看到用女姓的「中英文姓名」建檔分類的資料夾。

▲▼知名銀行副總裁外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

▲林姓男子和妻子2016年結婚後，仍持續和至少2名女子發生性關係並拍片留念。（圖／記者羅志華翻攝）

林妻發現，多達15.8G的性愛影片，時間從婚前的2015年延續到婚後的2020年間，包括林妻在內，有10名女子分別與林男性愛、口交的影片，其中1女子疑似在意識不清的情況下被拍，另外還有林男鹹濕對話紀錄：「我要X爆妳的子宮」、「妳等一下要吃止吐藥喔」、「準備口腔脫臼」。

林妻不敢相信丈夫竟然如此變態，決定自行蒐證，從資料夾名稱逐一找到可能的被害人，並委由律師控告林男和2名女子通姦，另外告發林男涉嫌性侵A女、偷拍B女，但是因為大法官已經作出解釋，過去部分妨害家庭條文違憲，因此通姦部分告不成。

▲▼外商銀行林姓副總裁被妻子發現疑似偷吃小三小四，還偷拍其他女子性愛影片，妻子出庭把檔案交給台北地檢署檢察官調查。（圖／記者劉昌松攝）

▲林妻(左)因為擔心有其他女性受害，因此主動告發丈夫涉嫌偷拍性侵。（資料照／記者劉昌松攝）

而疑在意識不清情況下被撿屍拍片的A女，則是出庭表示，當時和林男交往中，沒有印象曾被林男性侵，也知道有時候他會錄影，A女認為這是一種情趣，不覺得受害。

至於B女則證稱，多年前透過交友軟體認識林男，並指認出自己的確未同意就被林男偷拍性愛影片，不過B女和林男達成和解後撤告，因此林男儘管被控多項罪名，最後仍由檢察官依法做出不起訴處分。

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