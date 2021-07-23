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727警戒降為2級　鄭文燦：6行業盡速恢復營運

▲桃園市長鄭文燦23日表示，全國三級警戒可望在7/27日起逐步降級解封，應依照中央規定，針對各行業發布防疫規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦23日表示，全國三級警戒可望在7/27日起逐步降級解封，應依照中央規定，針對各行業發布防疫規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對行政院長蘇貞昌裁示7月27日起三級警戒降為二級，桃園市長鄭文燦指出，全國三級警戒逐步解封，市府各單位應依中央流行疫情指揮中心規定，針對各行各業發布防疫規範，其中包括幼兒園、安親班、課輔班、補習班、托嬰中心、長照與社福機構等，盡可能在規範下恢復營運，以減少家庭負擔。

鄭文燦表示，上述幼兒園、安親班、課輔班、補習班、托嬰中心、長照與社福機構等的工作人員，若尚未接種疫苗，未來恢復營運後，應定期進行快篩或進行PCR核酸檢測，疫苗接種後也應等待14天具有保護力後，才解除管制。

▲桃園市長鄭文燦指出，全國三級警戒在7/27日可望逐步降級解封，應依照中央規定，對各行各業發布防疫規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，全國三級警戒在7/27日可望逐步降級解封，應依照中央規定，對各行各業發布防疫規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，降為全國二級警戒，但戴口罩、社交距離與實聯制等共通原則不會改變，民眾仍應確實遵守，市府各單位應依中央流行疫情指揮中心規定，對各行各業發布防疫規範，也需針對特殊狀況預擬相關方案，舉例來說，中華職棒若開放觀眾進場，室外可能超過100人，就應要求主辦單位使用中壢區青埔國際棒球場前，必須提出相關防疫計畫報請桃園市政府審查。

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