外商銀副總裁被告性侵偷拍　竟反控妻子侵占「按摩球」

<br>

記者劉昌松／台北報導

曾任知名外商銀行副總裁的林姓男子，遭妻子拿著15.8G的影片檔提告涉嫌性侵、偷拍，林男竟反控妻子駭客侵入電腦，騙他200多萬薪水，還侵占他的筋膜按摩球、手機充電線等低價物品，檢察官指揮刑事局詳加鑑定並調查相關事證後，認為林妻罪嫌不足，不排除林男提告目的只是「以訟止訟」，22日處分不起訴林妻。

林姓男子因為曾被妻子發現包包裡有旅館牙刷，被懷疑外遇出軌，為求妻子寬恕「預謀偷吃的行為」，曾簽下切結書，如有再犯要支付精神撫慰金，沒想到又被妻子在無意間發現，筆電和隨身硬碟內收藏了15.8G的性愛影片。

▲林姓外商銀行副總裁被妻子揭發涉嫌性侵偷拍多女後，反告妻子侵占、詐欺等罪，全都不起訴。（圖／資料照）

林妻控告林男涉嫌通姦、性侵意識不清女子、偷拍私密影片，結果分別因大法官已經解釋通姦違憲、被害人接受和解撤告等理由，檢察官依法處分不起訴林男，但在案件偵查期間，林男在律師協助下大動作反撲，接連控告妻子涉嫌妨害電腦使用、詐欺、侵占、竊盜、妨害名譽等多項罪名。

林男指控，妻子聲稱有國外管道可以幫忙投資理財，他從2019年8月起，到2020年5月間累計轉帳200多萬元後，妻子突然把帳戶密碼改掉，讓他不能再使用，涉嫌詐欺。林妻辯稱，是林男為求寬恕先前外遇的事情，所以主動把薪水都贈與給她。

檢察官調查2人通訊軟體對話，林男會傳送轉帳名義給林妻，林妻會回「謝謝老公打賞」，林男再回個「愛心貼圖」，2人從來沒提到過投資的事情，考量林男是台北大學財金碩士，又是銀行副總裁、分行負責人，實在不太可能把投資事務交給從事教學工作，沒有理財背景的妻子。

▲林姓銀行副總裁聲稱被妻子用投資名義詐騙，遭檢察官打臉。（圖／資料照）

另外，林男還聲稱，在性愛影片事件後，他從家裡匆促打包行李搬走，後來想再回家拿來不及帶走的筋膜按摩球、手機充電線、強力無痕黏著劑、浴室置物架等個人物品，但都遭拒絕。

檢察官調查，林妻當時因受不了林男在爭執中，曾口出惡言「白癡、廢物、畜生、垃圾」，還有踹垃圾桶、摔門等不理性行為，為了不再與林男有接觸，向法院聲請通常保護令獲准，而林男所說遭侵占的物品，價值實在不高，如果真的覺得很重要，應該在事發後就去報案，卻在挨告性侵後才反控，不排除目的是「以訟止訟」。

▲林妻因不勘遭林男言語暴力，已經向法院聲請通常保護令獲准。（資料照／記者劉昌松攝）

至於林男指控妻子無故侵入電腦設備，取得他人電磁紀錄，還向媒體爆料性愛影片內容，使他被冠上「銀行界李宗瑞」汙名的妨害名譽等罪嫌部分，檢察官將林男筆電和隨身硬碟送交刑事局鑑定，還原硬碟紀錄並沒有遭人強力解鎖的狀況，不能排除是林男先前已經點選自動解鎖，所以林妻再使用的時候，可以直接進入硬碟查看內容。

而林妻在偶然發現大量性愛影片後，查看發現自己老公除了婚後與人通姦，還可能有性侵意識不清女子、偷拍性愛影片等犯罪事證，但是因為林妻沒有司法調查權，只能靠自己蒐證找出可能的被害人後提告，已經盡了查證義務，其中遭偷拍的被害人已經出庭指認，並同意和解才撤告，可見林妻並非無故取得電磁紀錄，先前接受媒體訪問時，也不是憑空捏造，檢察官因此認為林男反控林妻的所有罪嫌不足，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「金融界李宗瑞」藏10女15.8G激情片 妻提告結果出爐



LINE轉貼「日本AZ擋一下」 北市警涉假訊息...2關鍵獲不起訴

偷聽特助女友講電話 財經主編融資押寶「台新併大眾」撈80萬