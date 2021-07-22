花蓮預約疫苗接種診所最多　烟花若襲台「第三輪預約保留資格」

▲花蓮縣長徐榛蔚説明，家用快篩劑購買注意事項及使用方法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣21日持續零確診，花蓮縣長徐榛蔚下午在防疫記者會中提醒鄉親家用快篩試劑購買及操作注意事項。針對颱風即將襲台，未來第三輪疫苗接種預約若受影響，可延至第四輪預約。

徐榛蔚提到，家用快篩試劑在藥局、藥妝店、便利商店都可以購買，而家用快篩試劑打開後有使用說明書，按步驟操作進行自我健康監測；若是陰性，快篩試劑可視為一般垃圾丟棄處理；若是陽性，請立即跟花蓮縣衛生局聯繫，或撥打1922依指示處理，防疫人員後續會告知如何因應及處理。

▲衛生局長朱家祥表示，若受颱風影響，第三輪預約民眾可延至第四輪預約併同接種疫苗。

特別要注意的是，購買家用快篩試劑前，須確認產品名稱有沒有「家用」二字，並刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，避免購買來路不明的快篩試劑。

另外，徐縣長也提到，花蓮縣政府於十二鄉鎮市衛生所啟動篩檢站，每日、每站上限50人，設籍花蓮縣或在本縣工作、就學之鄉親，可至衛生所進行免費快篩；對於外縣市之民眾，篩檢服務每人將酌收320元的費用（含200元試劑費及120元診療費）。

1922預約平台第二輪及第三輪的部分，衛生局長朱家祥說明，花蓮縣第二輪共有7476人預約，截至昨日共6841人接種完畢，施打率91%；第三輪目前已有11532人預約，預約接種場所以32家合約診所為最多共7297人，其次是10家醫院共2764人以及12鄉鎮市衛生所共1471人。

針對颱風即將襲台，未來第三輪疫苗接種預約注意事項，朱局長提到，第三輪疫苗預約時間至7月22日中午12時止，簡訊寄送對象為符合第六、八、九、十類之民眾與民國62年12月31日（含）以前出生者，並請收到簡訊後再進行預約接種；若因颱風來襲而公告「停班停課」，公告日將會暫停施打疫苗，符合預約資格者將會保留權益，延至第四輪預約，屆時民眾收到簡訊後再進行預約接種疫苗。

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