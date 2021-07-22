美日菲最新預測！烟花挾「毀屋級暴風」強襲　CNN曝可能登陸地點

▲烟花颱風目前在太平洋龜速移動的同時，威力也在增強中，預計將導致降雨量大幅增加。（圖／翻攝自CNN官網）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中颱「烟花」進逼，外圍環流已讓北台灣降雨逐漸增大。目前美國、日本、菲律賓紛紛做出預測，CNN報導，颱風22日上午因影響日本部分地區些微減弱，但到了周末，料威力再度增強，侵襲台灣及中國部分地區，可能在中國沿海溫州、台州周邊地區登陸。

綜合CNN、NHK等外媒報導，烟花颱風22日上午已先行影響日本部分地區，目前先島群島、沖繩島主島周邊已出現巨浪，預計今明浪高可能來到11公尺。日方警告，因烟花颱風可能帶來足以摧毀房屋的強勁大風，22日風速將來到每小時144公里，到了23日，風速可能達到每小時162公里，宮古島市、石垣市及竹富町現已發布疏散令，建議居民撤離避難。

▲日方警告，因烟花颱風可能帶來足以摧毀房屋的強勁大風。（圖／翻攝自日本氣象廳）

烟花颱風目前在太平洋龜速移動的同時，威力也在增強中，預計將導致降雨量大幅增加。

CNN氣象主播沙特（Tom Sater）預測，「烟花將經過沖繩南部，靠近用來阻擋風雨的宮古島，但當系統移動到台北附近時，可能出現問題。台灣面臨50年來最嚴重乾旱之際，山脈地帶降雨量可能達到1公尺（1000毫米），而這麼大的降雨量可能導致災難性的山洪和山崩。」

▲菲律賓預測，烟花22日向西或西南西方向移動，緊接著就會朝北北西方向走。（圖／翻攝自菲律賓PAGASA）

菲律賓媒體Rappler報導，烟花預計22日向西或西南西方向移動，緊接著就會朝北北西方向走。CNN指出，烟花颱風將在海上轉向，這也讓台灣免於重大影響，預計在通過北台灣後，持續向西北移動，並於本周末侵襲中國；依據路徑，登陸地點可能位在中國沿海的溫州、台州周邊。

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