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烟花來勢洶洶　雲林縣水利布124台抽水機防洪戒備

▲雲林縣水利處已預布124台在縣轄內各易淹水區、排水瓶頸點等，其他機台也已完成檢測待命，隨時啟動排水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣水利處已預布124台在縣轄內各易淹水區、排水瓶頸點等，其他機台也已完成檢測待命，隨時啟動排水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據中央氣象局資訊，中颱「烟花」今（22）日11時的中心位置在臺北的東南東方約 470 公里海面上，以每小時5轉7公里速度，向西轉西北進行。雲林縣水利處除預布機動式抽水機，並排空滯洪池嚴陣戒備外，水利處長許宏博指出，週日颱風離開引進西南氣流將帶來豪大雨，正逢大潮，民眾要提高警覺，加強防洪。

今天上午雲林縣天氣還算不錯，部分鄉鎮仍有陽光有露臉，沿海鄉鎮蚵農把握風雨來臨前搶收牡蠣，希望颱風能夠儘量往北偏，不要帶來災情。雲林縣政府水利處長許宏博指出，根據氣象局預測烟花颱風暴風圈直接侵襲雲林的機率並不高，但外圍環流也會帶來大的風雨，希望民眾不能掉以輕心。

許宏博表示，縣內目前有280多台移動式抽水機，已預布124台在各易淹水區、排水瓶頸點等，其他機台也已完成檢測待命，隨時啟動排水；另全縣14處滯洪池也已預先排空，總滯洪量350多萬噸，也請民眾清理住家週邊排水溝，保持排水順暢。

▲雲林縣水利處已預布124台在縣轄內各易淹水區、排水瓶頸點等，其他機台也已完成檢測待命，隨時啟動排水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣水利處已預布124台在縣轄內各易淹水區、排水瓶頸點等，其他機台也已完成檢測待命，隨時啟動排水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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