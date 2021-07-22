看到台灣就轉向！網驚「已1年沒颱風假」都逃跑　爆出恐怖事實

網搜小組／鄺郁庭報導

中度颱風「烟花」昨（21）日開眼後，強度持續增強，颱風眼又大又圓，十分清晰，暴風圈更擴大20公里，讓不少民眾期待颱風假。不過，因為烟花「90度大轉彎」、往北修正，氣象分析師和專家就表示，放假機率可能偏低。就有許多網友直嘆，感覺從去年開始，台灣人就沒再放過颱風假，話題意外引發討論。

▲颱風烟花大轉彎，讓台灣人看傻眼。（圖／氣象局）

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眼見颱風轉彎，PTT的Gossiping板上馬上引爆討論潮，許多人紛紛發文問卦「颱風為什麼都不進來」、「煙花颱風為什麼逃跑？」「從2015蘇迪樂（蘇迪勒）之後就沒有大型颱風襲台」、「台北多久沒放颱風假？」「台中多久沒放颱風假」、「颱風是不是怕中央山脈的威壓了」、「有沒有這幾年颱風都不敢來台灣的八卦？」

問卦文中，鄉民無非好奇，為何近年很多颱風都看似會襲台，但最後不是擦邊球，就是突然大轉彎，反而是南北韓、日本這幾年吃了無數颱風，「從去年到現在，沒有一個颱風成功登陸本島，是不是颱風看到我們的巨根中央山脈就怕了？」「台灣真的有特殊防護罩膩？一直往北往北修正」、「台中拜中央山脈所賜，整個颱風絕緣體，颱風假常常都沒有台中的事，然後每次颱風一走，台中就會連下好幾天豪大雨，真的靠北。」

▲中央山脈有護國神山之稱。（圖／資料照）

貼文一出，其他網友也哀號，「我的颱風假……」、「什麼是颱風」、「連颱風都嫌棄台灣」、「別再不來了，前陣子缺水壓力很大」、「上次有印象直撲進來的颱風應該是蘇迪勒。」不過也有人覺得是好事，「至少這次有給雨水了，也沒造成嚴重災害」、「幫水庫補點水，不要造成災難就很感謝。」

也有人討論起近年比較有印象的颱風，「2016秋 梅姬」、「酋長吹到我整夜難眠」、「杜鵑那次也很猛」、「梅姬、杜鵑、莫蘭蒂」、「莫蘭蒂有龍捲風。」

還有網友點出一項恐怖的事實，「氣候變遷，再不想因應方案就每年缺水」、「反正今年一定要密切注意颱風啦！再沒颱風進來，冬天就要開始節省水了」、「很明顯的氣候變遷，以後颱風都不太會登」、「這三年氣候變遷影響很大，只是之前往日本的次數比較多。」