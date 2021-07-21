夢遊？婦睡前吃安眠藥變離家失蹤　神隱5小時人墜邊坡

▲老婦服用安眠藥後竟走失，竹山分局員警協助尋獲送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名8旬老婦於入睡前服用安眠藥，藥力發作後卻未能助眠，反讓老人家迷迷糊糊起身、離開住處失蹤；警方接獲家屬報案後漏夜搜尋，花了1個多小時才找到不慎跌下邊坡受困的老婦，所幸只有輕微擦傷，經消防隊轉送醫院急救後已無大礙，也化解家屬一場暗夜虛驚。

竹山警分局指出，延平派出所於昨（20）日凌晨1時30分左右，接獲一位家住延祥路的民眾報案，指其高齡84歲的母親於前（19）日晚間10時服用安眠藥後就寢，稍後前往母親房間探視，卻發現老母突然失蹤，研判老人家可能因藥效發作、精神不濟走出家門，在附近遍尋不著後，向警方報案協尋。

延平所警員簡志龍、陳芊華獲報後，即通報竹山所線上警力，協助家屬沿失蹤地點搜尋；在凌晨3時許，終於在附近一處邊坡下，找到失足跌落、躺在邊坡下無法行動的老婦人。

所幸老婦除身體有輕微擦傷，生命跡象穩定，警方立即通報消防隊前來救護，並將老婦人送竹山秀傳醫院治療，診治後已無大礙；竹山分局表示，員警秉持同理心、協助家屬順利尋獲走失民眾，主動為民服務的精神足為同仁最佳表率。



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