弱勢長輩無手機怎線上學習？　弘道社工挨家挨戶這樣做

▲弘道基金會疫情期間不停工，持續守護弱勢長輩。（圖／弘道老人福利基金會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

疫情讓人與人的連結疏遠，弘道基金會的老人關懷據點及學堂情暫時停課，為了不讓長輩學習中斷或身體退化，負責社工除了電話問安、更用心構思透過視訊及直播方式，從健康促進的運動課程到直播KTV唱歌、DIY教學做料理、防疫面罩等，長輩們線上學習參與度踴躍，每次結束前總說「期待下一次的線上活動」。

弘道基金會指出，並不是每位長輩都能使用3C產品，尤其是居住偏遠地區者可能連手機都沒有，而防疫三級警戒後短短不到1個月，許多長輩身體退化的速度相當驚人，因此由弘道社工先將學堂老師的運動課程錄製成影片，存在筆電內，再挨家挨戶把筆電帶到長輩家。

▲▼弘道社工貼心送筆電到弱勢獨老家中、播放預錄影片讓長輩學習兼運動。（圖／弘道老人福利基金會）

弘道指出，社工為了防疫安全，採取「無接觸」方式，將開機好的筆電放在家門口，還貼心地在空白鍵貼了大大的「按我」字樣，長輩只需要按下去，就能跟著影片中的老師一起運動，一轉頭還能看到弘道社工在門外跟著他們一起動起來，讓疫情期間備感孤獨的獨居長輩，更多了份陪伴與溫暖。

一名負責清水地區的弘道社工說，雖然開車穿梭大街小巷，1天最多只能跑3至4戶，但將近2個月沒看到社工的長輩們都相當開心，還有一名獨居阿嬤來不及穿鞋子，光著腳就衝出門口，興奮地揮手打招呼；阿嬤在疫情期間彷彿與社會隔絕，他說：「無法上課的日子，我每天都在月曆上畫記號、數日子，希望疫情趕快過去，能回到學堂和大家開心上課聊天。」

弘道臺中服務處長陳國慶表示，疫情期間最擔心的是弱勢失能的阿公阿嬤們心中孤立無援，他們也更需要照顧秘書、送餐人員、社工的居家服務、送餐服務等服務關懷，邀請國人捐款支持「阿公阿嬤好好生活」計畫(https://dementiaiton.page.link/Pihz)，與基金會一起持續守護長輩們的生活。

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