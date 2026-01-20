不是第一次出事！阿蘇觀光直升機失聯　同機型去年曾釀3人重傷

記者董美琪／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今（20）日上午起飛後不久即失去聯繫。警消單位於下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊，發現疑似失事的直升機殘骸，機體嚴重損毀。機上包括2名台灣籍觀光客及1名男性駕駛員，目前3人安危尚未確認。由於天色昏暗，搜索行動已暫停，預計明日上午再度展開。

▲阿蘇直升機事故非首例，同機型去年迫降釀3重傷。（圖／翻攝自YouTube）

熊本縣警方表示，該架觀光直升機於上午10時50分左右，自阿蘇市觀光設施起飛，原定進行約10分鐘的空中遊覽行程，航線涵蓋草千里及阿蘇山上空，但在11時過後即與地面失去聯繫。下午4時10分左右，警方直升機於中岳第一火山口東北側山坡，從空中發現疑似墜毀的機體，經比對機身編號後，確認為失聯的觀光直升機。現場地勢陡峭，機體嚴重毀損，地面人員暫時難以接近。

根據日媒報導，機上搭載1名60多歲男性飛行員，以及2名疑似來自台灣的旅客，分別為40多歲男性與30多歲女性，目前3人安危尚未確認。警方指出，起飛後不久，乘客的智慧型手機疑似因偵測到強烈衝擊，自動向消防單位發出求救訊號，相關單位隨即展開搜索，航空自衛隊也應日本國土交通省要求投入協助。由於天色轉暗，今日搜索行動已暫停，預計明日上午重新展開。

此外，該觀光設施的直升機曾於2024年5月發生緊急迫降事故，造成1名飛行員及2名乘客重傷，當時使用的機型亦為羅賓遜R44，相關事故目前仍由日本運輸安全委員會調查中。

營運方表示，已決定即日起全面暫停直升機觀光業務。直升機空中遊覽近年成為欣賞阿蘇山自然景觀的熱門方式，依行程長短不同，費用約為每人6000日圓至3人包機6萬日圓不等。