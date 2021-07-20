員林不老騎士闖水里　迷路沒吃飯Orz波麗士出手了

記者高堂堯／南投報導

高齡80幾歲的彰化江姓老翁，於前（18）日中午頂著烈日「翻山越嶺」，獨自從員林市騎乘機車至南投水里鄉，卻迷路找不到回家的方向；警方發現後，先護送江翁返回派出所休息、提供茶水餐點，再通知其家屬在晚間前來接回老翁，結束一場近半天的驚魂記。

▲集集警分局協助迷途老翁返家，奉茶並提供晚餐。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集警分局指出，車埕派出所執勤所長陳宏謀、警員蘇正皓於18日傍晚，在水里鄉車埕村民權巷路段發現一名老翁獨自騎乘機車，且在該村內來回穿梭多次，神情緊張疑似迷路，立即上前關心。

警方經詢問這位江姓老翁後，得知已超過80歲的他竟於當日中午，獨自從員林市自家騎乘機車到水里閒晃，想回家時因天色昏暗、無法辨識回家的路，且中午過後便無進食；員警發現江翁身心均顯虛弱，立即陪同護送返回派出所，安撫其情緒，並提供晚餐、茶水供其果腹。

▲集集警分局協助迷途老翁返家，奉茶並提供晚餐。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨後立即查明相關年籍資料並聯絡其家人，家屬於同日晚間22時許從彰化趕到車埕派出所接老翁返家，並不斷地表示感謝之意；集集分局呼籲民眾，家中若有年長者或身障等有走失之虞者，可逕向各縣市政府社會局及各鄉鎮市公所申請「愛心手鍊」，或至各派出所及分局申辦代為送件，也可在口袋中放入小紙條並附上相關聯絡方式，為所愛的老人家增加一份保障。



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