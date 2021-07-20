婆媳積怨「1打3」氣吞藥輕生　帥警自曝家庭「我比你更慘」救命

▲▼台中市1名6旬婦人和媳婦不合，日前氣憤吞藥輕生險送命。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區1名61歲的廖姓婦人不喜歡媳婦，婆媳問題積怨已久，加上老公並不支持她，反而勸她別管小孩的事，廖婦越想越不甘，沒人站在她這邊，竟吞下安眠藥輕生，24歲員警李禎祥獲報到場後，不但把廖婦當做母親般傾聽30分鐘發洩，還以自身單親狀況希望堅強，最後，廖婦破涕為笑的說「原來你比我更慘」，廖還和李打勾勾承諾不會再自殺了。

霧峰警分局國光派出所員警李禎祥、王育勝日前傍晚獲報有婦人吞安眠藥企圖輕生，警消到場後，發現面容憔悴的婦人躺在房間床上，床頭櫃上擺著裝有安眠藥的罐子，一旁的丈夫擔憂的說，她吃下10顆安眠藥，警消人員要查看婦人的身體狀況時還被喝斥，「誰叫你們來的」，不願接受幫忙。

李禎祥原本也要被趕走，但他仍蹲在婦人身旁，手輕撫著婦人背部，就這樣傾聽婦人對於媳婦的種種不滿，兒子不再聽她的話，連老公也不支持她，還叫她別管小孩的事等等，足足聽了30分鐘。

李見婦人情緒較為平復後，以自身單親為例，他和母親也是辛苦的活過來，也有很多人生該煩惱的事，鼓勵婦人要樂觀、正向面對生活，婦人聽完不但深有同感還說「原來你比我更慘」。

廖婦在李禎祥的開導之後，有所領悟，破涕為笑，而且還和李打勾勾，承諾以後不會再做傻事了，對於家務事的煩憂，會和家人講清楚，解開誤會，一旁的廖婦老公也允諾會好好照顧老伴，互相扶持，也對警察改觀並且頻頻向員警感謝。

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