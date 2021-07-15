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總鋪師化身弘道「照顧秘書」　疫情期弱勢長輩居家服務不間斷

▲以前是總鋪師的小蔡，轉行當照顧秘書，讓個案吃到色相味俱全的美味料理。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲弘道基金會照顧秘書「小蔡」以總鋪師的身手，持續守護弱勢長輩。（圖／弘道老人福利基金會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

隨著疫情升溫，防疫照顧假又只限家中有「12歲以下的學童」的家長，長照長輩或身障人士的居家照服更顯重要；弘道基金會指出，單位的「照顧秘書」在疫情期間仍全副武裝正常上工，有人擔心染疫影響家人、2個月不敢回家，也有餐廳總舖師轉行投入，讓一名8旬阿嬤和其身障兒子獲得及時雨般的協助，讓個案直呼「弘道是我貴人」。

弘道臺中服務處指出，照顧秘書1天平均要跑3至4處個案家庭，因疫情致餐飲業全面禁止內用，便利商店等也不開放廁所，加上弱勢長輩家大多沒有冷氣，炎熱夏天，口罩濕了又換、換了又濕，必要時還得穿上防護衣，全身包緊緊，身上的汗沒停過。

照顧秘書林宜萱就說，服務的個案長輩有人去過確診者的足跡點，心裡當然會擔心害怕，也因為工作的關係，已近兩個月不敢回家；但有位長輩雖與家人同住，只因端午連假3天沒有居家服務，尿布沒人更換，頭上甚至有排泄物，她認為儘管這份工作在疫情下屬於高風險，但能奉獻給個案的都會秉持專業並注入溫度，持續前行。

▲弘道照顧秘書小蔡（左）照顧弱勢母子5年，讓個案從臥床到能使用助行器行走。（圖／弘道老人福利基金會提供）

▲弘道照顧秘書小蔡（左）照顧弱勢母子5年，讓個案從臥床到能使用助行器行走。（圖／弘道老人福利基金會提供）

另一位照顧秘書「小蔡」則負責86歲的賴姓阿嬤和其身障的兒子已有5年，情同家人；其子10多年前因腦瘤加上車禍受傷，導致右側肢體無力，行動不便，無法自理，賴姓阿嬤一肩扛起照顧兒子的重擔，因長年扶抱兒子，導致腰椎受傷開刀，還有高血壓、糖尿病、氣喘等疾病，家裡經濟僅靠媳婦一人苦撐。

弘道指出，小蔡在進行居家服務前，會先戴好口罩面罩、量體溫、噴酒精、戴上手套，完成一應俱全的防疫配備後，再幫個案量測體溫，確保雙方的健康，接著開始進行服務，從家務整理、幫阿嬤的兒子沐浴、清潔護理導尿管、肢體關節活動等，讓他從坐輪椅，到現在已能使用助行器慢慢行走，也能自己拿著碗吃飯。

而小蔡以前更是餐飲業的總鋪師，總能從冰箱有的簡單食材，變出一道道色香味俱全的料理，而阿嬤的兒子吃東西習慣狼吞虎嚥，1年平均發生1次噎到的狀況，有次他及時發現、趕快施予哈姆立克急救，才救回一命；賴姓阿嬤開心直說：「我好幸運，每天都能吃到總鋪師煮的飯！雖然一路走來，生活很辛苦，但我遇到許多貴人，弘道就是我的貴人。」

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