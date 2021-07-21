《大學生》蘿莉塔慘了！　跟風罵邱淑貞接班人「婊婊的」遭起訴

▲蘿莉塔(左)在臉書留言罵李沐晴(右)「婊婊的」遭起訴公然侮辱。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人蘿莉塔去年看到友人在臉書轉述，曾拍過多部大尺度電影的藝人李沐晴「和我丈夫睡覺」，跟風留言「再跟妳說她其它婊婊的事」，「希望他(她)老公外遇」，李不滿遭網路霸凌提告，台北地檢署調查後認為這些都是與公眾無關的私德話題，21日依加重誹謗罪嫌起訴蘿莉塔。

李沐晴2012年因演出香港喜劇情色電影《一路向西》，火辣演出迅速走紅兩岸三地，還被香港導演封為「邱淑貞接班人」，知名度節節上升，曾拍過《命中註定我愛你》等不少兩岸三地戲劇。蘿莉塔本名李晨菲，2009年從電視節目《大學生了沒》出道，近年常在談話性節目分享男女感情故事。

▲李沐晴被譽為「邱淑貞接班人」。（圖／翻攝臉書）

2020年6月間，1名劉姓女子在臉書上po出李沐晴的EVA帳號截圖，寫道「我來說一個故事.....我：嗨寶貝，你能把我的項鍊帶回洛杉磯嗎」，「Eva：sure的事情，姐妹他和我丈夫睡覺」，「故事結束 Result：婊子中的婊子 沒有必要說太多.....」。

劉女Po文下方引來不少人留言「她本來就这么爛」，「一个巴掌拍不响 一样贱」，「閨蜜的男人永遠是最好的」，其中帳號Lolita Lee留言「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」、「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情）」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

▲蘿莉塔堅稱藝人有沒有外遇是可受公評之事，否認誹謗。（資料照／記者湯興漢攝）

李沐晴不甘心遭到網路霸凌提告，檢警根據帳號搜尋，找到Lolita Lee就是李晨菲，李到案否認犯罪，辯稱李沐晴是演藝公眾人物，是否有外遇等言行，屬於可受公評的範疇，拒絕道歉。但檢察官認為這些都只是私德，與公眾利益無關，因此依法起訴。至於劉女等其他發文和根封留言的人，則暫時查不到確切身分，並不在這次偵辦範圍內。

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