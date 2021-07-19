獨／OL嗆倒四海大哥！性侵逃22年不起訴　北捷「貼臀扭動」下場曝

▲吳日正涉嫌在1996年強盜性侵落單女子，因超過時效不起訴，又在捷運上性騷擾OL被逮。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

自稱四海幫中常委的男子吳日正，曾涉嫌在1996年間，性侵夜歸女子並強盜3萬3千元得手，經檢警根據DNA比對查到身分後，因超過當時20年追訴期獲得不起訴，但他色性難改，今年初又在捷運上，用下體緊貼OL臀部並前後扭動，OL覺得太噁心當場喝斥，吳竟反控是OL亂摸他，台北地檢署調查後，依《性騷擾防治法》起訴吳日正。

1996年8月9日晚間8點10分左右，1名女子獨自走在台北市新生北路，準備到停車場取車時，突然遭尾隨的陌生男子持尖刀押進車內，不但身上的3萬3千元被搶走，還遭強制性交得逞，被害人事後報警，但除了被害人牛仔褲上的精液外，完全無法查到逃逸被告身分，成為懸案。

▲吳日正涉嫌在捷運車廂上用下體緊貼OL臀部「前後扭動」，讓被害人感覺很噁心。（示意圖／pixabay）

直到2018年間，竹聯幫分子吳日正因以暴力討債為業，被警方提報治平對象落網，經依法強制採樣檢體比對DNA，赫然發現吳日正就是犯下停車場強盜性侵的嫌犯，但吳日正犯下這起強盜性侵案的時候，仍適用舊《刑法》，追訴權時效只有20年，到2016年8月9日為止，吳在事發22年後才被發現涉嫌重大移送，已經超過時效，依法不得再追訴，檢察官只能依法做出不起訴處分。

不過吳日正在2021年1月20日上午8點40分左右，從台北捷運龍山寺站搭上板南線時，刻意站在1名年輕OL後方，用自己的下體緊貼OL臀部，並且前後扭動，OL察覺後覺得很噁心，當場轉身喝斥，警察獲報趕到現場時，吳竟反咬是OL亂摸他，雙方互控性騷擾。

▲吳遭逮時否認性騷擾OL，還狡辯是OL摸他。（示意圖／Pakutaso）

檢察官根據車廂監視器，認為吳明明就是性騷擾被告，不是被害人，且吳除了曾有性侵紀錄之外，先前才又以假貸款真詐財案件，被判刑8月確定，繳交易科罰金至今未滿5年再犯，依《性騷擾防治法》起訴吳，並請求法院依累犯規定加重其刑二分之一。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

搶廁所罵智障挨告 運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡！妻悲訴真相

名嘴女醫控媽寶前夫「尿布砸臉」挨告 司法認證結果曝

三連霸立委控親弟冒名招搖撞騙 他「一句話」曝手足關係