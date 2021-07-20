回收婦廢紙箱內清出11紅包　驚呆PO網「暗碼」比對尋失主

▲廖姓婦人會同警方清點紅包內現金 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮廖姓婦人，一早出門撿拾回收物，返家發現一個手機紙箱內有11個紅包，內有現金，趕緊向潮州警方報案，警方會同清點有1萬8600元，依規定受理報案，廖家人也在臉書社團發動尋找失主，失主發現趕緊領回，對廖婦及其家人、警方協助，相當感激。

▲中山路所長陳皇瑞說明經過。

潮州警分局中山路派出所警員江家德於7月19日13時30分許擔服備勤勤務時，一名神色緊張的廖姓老婦人臨櫃報案稱她於早上5時許，出門撿拾回收物紙箱返家後，發現其中一個手機紙箱內有11個紅包袋還包有現金，經員警與老婦人一同清點共計1萬8600元，警方立即依規定受理。

剛開始，廖婦表示已記不清楚是在何處撿到該手機紙箱，江員請她稍作休息並仔細回想撿拾的大概位置，她表示，應該是早上約5時許在潮州夜市附近中洲路段撿到該紙箱的，回家整理後才發現紅包袋裡面還包有現金才趕緊來報警。

同時她的家人也將紙箱及紅包照片發文在臉書社團協尋，失主於今天（20日）上午10時許趕忙至分局要領回遺失的紅包現金；警方則詢問失主遺失物品有何特徵，該失主稱他們家習慣會在紅包袋內寫上名字，果然警方在紅包袋內面發現有寫上家人的名字，經確認後，隨即依規定發還。

分局長黃國源稱讚廖婦拾金不昧精神值得學習，而協助民眾尋回遺失的物品，也是警察的職責，警察會繼續秉持熱情的態度為民服務，讓民眾能深切感受到警察的用心與愛心，讓社會更加有溫度。

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