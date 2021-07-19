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三連霸立委控親弟冒名招搖撞騙　他「一句話」曝手足關係

▲▼立委邱志偉施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲立委邱志偉指控弟弟冒用名號在外詐騙投資，涉嫌妨害他的名譽與信用。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

高雄市立法委員邱志偉的弟弟邱冠榕，日前被媒體踢爆涉嫌以「我哥是立委」，對外拿著偽造的前瞻計畫工程合約，詐騙民眾投資200萬元，邱志偉不滿名號被拿去招搖撞騙，提告指控弟弟涉嫌妨害名譽等罪，但弟弟被通緝到案後強調兄弟倆長年感情不睦，不可能以哥哥名義對外行事，台北地檢署以罪嫌不足等理由處分不起訴。

北檢不起訴處分指出，邱志偉看到《鏡傳媒》在2019年11月28日刊登的「我哥是立委」專題報導，發現弟弟邱冠榕對外利用邱志偉身分地位，加上造假的中實營造公司與邱冠榕自己錦泰公司的假工程合約，向P先生(彭姓男子)詐騙投資200萬元。

連續當選三屆立委的邱志偉認為，報導中有弟弟邱冠榕向P先生轉述「大哥今天沒空，以後別再粗心、再有人去找會報警，順便連你一起告，跟你斷絕關係，你自己好自為之」等內容，會讓外界誤以為他知情且授意弟弟對外詐騙，涉嫌妨害名譽罪章中的加重誹謗、妨害信用等罪。

檢察官調查，弟弟邱冠榕涉嫌用假工程契約詐騙200萬元案件，已經由北檢另案起訴審理中，但前案起訴事實中的被害人，不是媒體報導所採訪引述的消息來源P先生，無法證明P先生所說的邱冠榕對外冒用哥哥名義招搖撞騙等情節，是否屬實。

由於其他指控邱冠榕詐騙的被害人，沒提過邱冠榕冒用哥哥名義的事情，邱冠榕到案後，也自己說和哥哥邱志偉「感情並不好，從未用邱志偉的名義對外拿標單或工程合約找人投資」，檢察官因此認為無證據可證明邱冠榕妨害哥哥名譽與信用，處分不起訴。

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