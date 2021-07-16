名嘴女醫控媽寶前夫「尿布砸臉」挨告　司法認證結果曝

▲眼科醫師黃宥嘉多次因上電視分享婆媳相處經驗挨告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

眼科女醫黃宥嘉不當陳由豪家族媳婦後，多次在電視節目談論和前夫陳文彥相處經驗，去年黃女直指陳男是「媽寶」，曾遭陳男拿尿布砸臉，陳不滿名譽受損提告公然侮辱等罪，台北地檢署檢察官根據2人e-mail以及錄音紀錄，認為尿布丟臉事件並非虛構，黃女依個人經驗發表評論，未逾越「合理評論」等理由，不起訴黃女。

黃宥嘉2011年嫁給陳文彥後2年，就為了黃女喜宴時配戴的珍珠耳環等珠寶是不是贈禮，和陳文彥、婆婆鬧翻，夫妻倆2017年協議離婚，雙方仍互控多起民刑事官司，先前黃在2018年7月，在節目《新聞挖挖挖》說，前夫曾經從駕駛座上，把iPhone的盒子丟過來(副駕駛座)，被控妨害名譽，北檢已經處分不起訴。

這次陳文彥再提告，指黃宥嘉2020年在另個節目《今天大小事》中，說陳是「媽寶」，「我前夫就拿著一個包著有著有嬰兒的尿尿還是大便的尿布，她就用過的撿起來，把它丟到我的臉上」，而且明知夫家在黃安胎照顧小孩的1年多期間，給了87萬元供黃女花用，卻說每月只拿2萬元，還稱「原來我只值2萬塊錢」，涉嫌公然侮辱、誹謗陳的名譽。

▲陳文彥2度控告前妻黃宥嘉誹謗都不起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查黃女確實曾在離婚前，寄e-mail給陳男，希望彼此不要再說話，信中寫道「你已經打破我的底線。沒有向我道歉你砸我臉的事，我不會再跟你說話。…砸尿布的事讓我徹底對你死心…」可證明黃女在節目中談到砸尿布事件，並非毫無根據。

另外，黃女沒有大門鑰匙，無法自由進出家中，還曾因婆婆找朋友到家中唱卡拉OK影響黃女休息，與陳男發生過爭執，陳男當時為婆婆解釋「我跟妳說，如果長輩吵到妳，是不應該是嗎？還是應該啦」。

檢察官認為，黃女因陳男處理婆媳糾紛的方式，依個人價值判斷，主觀評論陳男是「媽寶」，也不算是與事實毫無關係的抽象謾罵，縱使讓陳男感到不快，也沒逾越「合理評論原則」的範疇；加上黃女在節目中說要求她不要去醫院上班，願意月付2萬元的人是婆婆，這段談話並沒有提到陳男，因此以罪嫌不足為由，處分全案不起訴。

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