老婆貼身衣褲有「壞壞分泌物」！他一查綠爆…列10大偷吃事蹟心碎

▲▼人妻偷吃小王被老公發現，人夫怒提出民事訴訟求償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人妻偷吃，遭丈夫的朋友目擊她在路邊與小王牽手、親吻。丈夫得知後氣炸，不僅聘請徵信社調查，還將小王告上法院，列出10項偷情事蹟，其中包括他發現妻子貼身衣物上出現「奇怪分泌物」，向小王求償百萬，並於2020年6月間與妻子離婚，日前判決出爐！

人夫主張，婚後與妻子、子女感情融洽，2019年4月間妻子卻突然說想離婚，讓他感到相當錯愕，當時妻子也時常利用他擔任導遊出國出團時，深夜外出不回家，將2個小孩留給褓姆獨自照顧。事後他透過友人才知道，從2019年8月11日起連續數天，妻子竟與小王單獨吃飯、頻繁出入小王工作室、住家，甚至還被目擊在路邊牽手、親吻。

人夫更洋洋灑灑列出10點妻子於2019年8月至11月間的婚外情事蹟，其中除了與小王吃飯、多次進出小王住所、路邊公然牽手及接吻外，還有妻子前往小王住處停留一小時後才出來，當晚人夫便發現，妻子貼身衣褲上留下「與平常不同質地的分泌物」，疑似是通姦後所留存的體液。

人夫指出，妻子、小王2019年11月30日曾親口承認有多次牽手、頻繁同行，也坦承妻子曾單獨到小王住處過夜等情況。人夫還在家中發現，小王送妻子的名牌包、鑽石項鍊暨珠寶購買保證卡，以及2人到飯店開房的住房卡，上頭還寫著「好好」、「愛愛」並畫有愛心的圖案。此外，妻子與小王的親密對話也讓他大受打擊，決定向小王求償100萬元。

針對人夫的控訴，小王否認與人妻交往，辯稱與人妻沒有任何親密舉動，只有互相交換成長課程意見，他是基於朋友身分聽人妻訴苦，並在人妻因婚姻、工作壓力過大導致情緒不穩時，「牽手安撫她的情緒、給予精神支持」、「牽手很正常」，況且手部也不是身體的隱私部位，難以認定2人有超越友誼的關係，反控人夫聘請徵信社卻沒有拍到任何擁吻、摟抱、性交的畫面，直指這些指控都是捕風捉影、穿鑿附會。

但新北地方法院勘驗小王與人妻的對話發現，兩人曾傳訊，「我愛妳」、「能有妳是快樂的，比我那時好太多」、「我如果纏著你不放，你就找不了溫柔婉約的大胸妹子哩」等對話，不採信小王的說詞，判他應賠償人夫20萬元。