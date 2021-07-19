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獨／盜374萬粉美照狂勾老司機！D奶小模本尊說話了　傲人3圍曝

▲▼PinQ - 憑果茱（邱靜誼）。（圖／PinQ - 憑果茱（邱靜誼），請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲身材姣好「憑果茱」照片遭應召集團盜圖拿去招攬客人。（圖／PinQ - 憑果茱（邱靜誼），請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃宥寧／台北報導

日前桃園龜山警分局，網路巡邏接獲「星星」應召集團於網路傳遞訊息，且放上一名身材姣好的美女圖，標榜年輕敢玩、配合度高並開出全套60分鐘8200元可人與人連結。員警喬裝嫖客當場將23歲廖女依法移送裁處。但沒想到，應召集團使用的美女圖本尊竟是高人氣辣模「憑果茱」，對此她接受《ETtoday新聞雲》專訪回應了。

本刊日前報導，桃園市龜山警分局17日晚網路巡邏接獲「星星」應召集團於網路傳遞訊息，同時傳甜美正妹照，強調「一分錢一分貨」，員警喬裝嫖客要求必須年輕敢玩、配合度高，並以全套60分鐘8200元代價約在摩鐵見面；23歲「小隻馬」廖姓女子腳蹬高跟鞋進入房內後，才發現嫖客變警察，當場傻眼，辯稱疫情導致生活不易才下海，而且才做一個禮拜，警方則依法移送裁處。

▼辣模憑果茱照片遭盜用，應召業者甚至強調「一分錢一分貨」。（圖／記者楊熾興翻攝）
▲業者強調「一分錢一分貨」。（圖／記者楊熾興翻攝）

報導一出，讓本尊「憑果茱」急忙發文表示，報導裡照片是她沒錯，但她並不是廖姓女子，更強調「人家我沒有被逮啊，我乖乖在宜蘭防疫。」

「憑果茱」接受《ETtoday新聞雲》專訪時無奈表示，其實被盜圖，已經是很常發生的事情，即使現在照片都有用浮水印還是會被盜；之前被拿去交友軟體，還是會有人莫名問我「你怎麼沒到或是怎麼不回我」 之類，她一開始還會黑人問號，但一問才知道又被盜照片了，久了也就習慣了，畢竟多解釋也沒用，知道我的人就知道。

▼身材姣好「憑果茱」照片遭應召集團盜圖拿去招攬客人。（圖／PinQ - 憑果茱（邱靜誼），請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／邱靜誼提供）

時常被盜圖的她真的不是沒有原因，因為她擁傲人身材，身高160公分體重41公斤、三圍「32D／23／33」。她表示，這次照片被拿去發新聞，其實多少還是會有影響的，關心如雪片般飛來甚至有不認識的人會問，「還好嗎？新聞這是你嗎？」第一時間感到一頭霧水，「而且又是這種新聞」感受其實不太好。 

▼身材姣好「憑果茱」照片遭應召集團盜圖拿去招攬客人。（圖／PinQ - 憑果茱（邱靜誼），請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／邱靜誼提供）

最後，她也向《ETtoday新聞雲》記者表示，因為疫情所以這陣子人都在宜蘭，收入也因為疫情銳減，但仍甜美的說「希望疫情快快過去，期待沒有口罩的日子」最後也不忘呼籲不肖人士不要再盜用圖了。

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