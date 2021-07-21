辦公室畸戀破局！PO文洩老闆個資嗆「有病去看醫生」...人妻下場曝

▲北市趙女受雇於林姓老闆期間，因工作出差所需取得相關證件，卻因彼此發生感情糾紛竟將個資PO上臉書。（圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市趙女受雇於林姓老闆期間，因工作出差所需，取得老闆身分證、汽車駕照等。但卻因感情糾紛，趙女竟在臉書PO「他是個騙子有女友裝單身，欺騙你的錢」等語，並附上林男的身分證正反面等資料，供多數臉書網友得以知悉林男姓名、身分證字號、住址。林男知情後憤而提告，士林地院審理後依個人資料保護法判處3個月徒刑，可易科罰金。

已婚趙女疑似與林姓老闆發展出辦公室戀情，彼此發生感情糾紛，在去年11月9日，在臉書個人動態消息頁面，PO文「但是我有老公了，你一直騷擾我是有病嗎？」甚至痛批林男，「有病去看醫生，整形整超大」等文字，更將林男的身分證正面、普通汽車駕駛執照登記書等證件資料翻拍成照片圖檔，同時把貼文隱私設定為「朋友」，使臉友都看得見林男個人資料。

▼趙女與老闆發生感情糾紛，竟將老闆的個資全洩漏。（示意圖非當事人／取自免費圖庫pixabay）

對林男似乎相當痛恨的趙女在同年12月18日在LINE上「聖誕迎接XXX」群組內，以暱稱「趙XX」、「北安-趙XX」，傳送「整形啊」、「我還是喜歡天然的帥哥」等文字訊息及林男身分證正面之翻拍照片圖檔，使群組內的成員全看光林男的資料。

趙女出庭時坦承犯行，法官勘驗臉書網頁畫面截圖、LINE群組對話內容截圖，認為趙女未經林男同意，導致林男的個人資料被洩漏，顯見缺乏尊重他人隱私權之法治觀念，所為實不可取，應予非難。

法官審酌趙女犯後態度尚可，依個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處3月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

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