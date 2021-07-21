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台東首位！養蜂取蜜通過嚴審稽核　蜂農蔡杰憲獲產銷履歷驗證

▲▼蜂農蔡杰憲取得蜂產品產銷履歷驗證證書，縣府農業處致贈紅榜恭賀。 (圖／台東縣政府提供，下同）

蜂農蔡杰憲取得蜂產品產銷履歷驗證證書，縣府農業處致贈紅榜恭賀。 (圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東二代蜂農蔡杰憲為提升消費者對自家「蜜蜂盒子」品牌的信賴度，在縣府輔導下，自發性依相關蜂蜜生產作業標準流程，經驗證機構稽核與審查，終於取得蜂產品產銷履歷驗證證書，成為台東第一位通過蜂蜜產銷履歷驗證的蜂農。縣府農業處並前往家中致贈紅榜恭賀。

近年台灣消費者注重養生保健，蜂蜜的需求量也節節成長，但國產蜂蜜供不應求，業者每年皆從國外進口，以因應國內市場需求，若是碰到氣候因素產量不佳，進口蜂蜜量也會隨之增加，然而消費者不容易從蜂蜜外觀辨識產地及真偽，衍生消費者困擾及國產蜂產品經營業者損失情事。

▲▼蜂農蔡杰憲取得蜂產品產銷履歷驗證證書，縣府農業處致贈紅榜恭賀。 (圖／台東縣政府提供，下同）

驗證合格證書。

 農業處長許家豪說明，申請蜂產品產銷履歷驗證之蜂農均須完成養蜂事實登錄作業，並依據蜂蜜TGAP所規定蜂蜜生產的各階段作業標準流程及其相關風險管控查核項目，進行蜂蜜產品生產作業與逐批檢驗，以確保蜂產品的品質安全及可追溯性。

在農業處積極推廣輔導下，蜂農蔡杰憲也自發性依循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，並經驗證機構嚴謹的稽核程序與審查機制，取得蜂產品產銷履歷驗證證書，成為台東第一位通過蜂蜜產銷履歷驗證的蜂農。

消費者只需要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝，一直到流通銷售的每一階段，都可以追溯查詢，所以認明蜂蜜罐上的產銷履歷標章，就可購得源自於台東的蜂蜜。

縣府表示，將持續輔導更多蜂農加入產銷履歷制度，讓消費者能安心購買各項蜂產品，並提升蜂農的收益。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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