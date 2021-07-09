求職注意事項！履歷「少用形容詞」外商文化差異大　日本要內定

▲求職新鮮人常苦惱於履歷該怎麼寫。（圖／pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

畢業季求職季，儘管台灣三級警戒和後續的微解封仍離正常生活有段距離，但不少新鮮人此時還是要想辦法求職，主打透過時事新聞介紹英、日、韓單字片語和句子的Podcast節目《宇宙外信》，本集就要來說說從寫履歷到面試完，可以做什麼讓主管印象加分的事！

《宇宙人外信》主持人Ethan劉傑中平時還有一個英語主播的身份，時常會和廠商、客戶洽談活動，這些類似的面試經歷相當豐富，也有過不少求職經驗。他介紹當求職者在想投履歷表給外商公司時，切記不要使用固有思維，一來是履歷盡量條列式，自傳中少用形容詞，而應以具體事件來說明自己的特質，讓公司知道你發現、處理和解決問題的能力，而且職場新鮮人不必害怕敘述自己在大學的事蹟，因為不論社團、校隊或校刊，都比「我很有上進心」、「我會努力學習」來得好一萬倍。

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求職時常會有人習慣在履歷表封面寫上大大的「履歷表」3個字，但在外商公司投履歷寫「resume」就顯得多餘，因此條列式明白介紹自己的經歷和能力是最佳解，面試官也只需看一眼就知道這是履歷表。

而全球化的時代許多台灣學子也都去日本讀大學或有意入職日本職場，有旅日求學、日本友人眾多的主持人隔壁老王則說，日本的求職文化其實和台灣有滿大的不同，例如日本有個「內定」文化，從大學先進企業學習，成功錄取，到「由公司主動分配你的職位」，都和台灣的針對職位投履歷有相當大的不同。

節目中還有講到更多詳細的求職注意事項和相關單字，《宇宙人外信》Podcast節目在各大平台上也都能找得到，一周二更，帶著大家看時事新聞學單字。

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