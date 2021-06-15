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求職必備「履歷模板」客製化網站推薦　5分鐘就上手

儘管畢業季受到疫情影響，但終究逃不了社會新鮮人得邁入職場的現實，雖然用心製作的履歷不保證一定被錄取，但肯定能在履歷海中脫穎而出，甚至讓HR對你印象深刻（好的開始就是成功的一半）。還不知道履歷如何做起？下列編輯為大家整理5個「製作履歷模板」網站，使用訣竅及需注意的重點也一次告訴你！

履歷模板推薦1：CakeResume

製作履歷只會使用Word或PowerPoint嗎？「CakeResume」是一個主打免下載，線上即可製作履歷表的網站，如果你自認自己沒有設計天賦也無妨，CakeResume內建也有很多履歷模板，你可以從中挑選一個直接填寫個人檔案，編輯建議先使用原有的模板，再慢慢修改成自己的風格會比較容易上手，也可加入圖片、影片來增加豐富度。

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CakeResume所提供的模板雖然簡約但形式多樣，像是可以展現個人專業能力的經典模板，或是配色比較大膽但不失特色的排版，而且文字的行高與間距、圖片大小及形狀、背景色調等，都是可以拖拉移動進行編輯的哦！（還有內建icon庫，省時又省力）

你不只能同時製作多份履歷，還可以直接透過連結線上分享，如果你欲應徵的公司是要求電子履歷的話，這個網站就很合適！當然，你也可以將自己的履歷輸出PDF或列印下來，如此好用的網站大家還不收藏起來嗎？

履歷模板推薦2：Canva

如果你也是網路社群重度使用者的話，應該多少都知道不是設計師也愛用的「Canva」，它不僅可以用來製作簡報、行動影片、Instagram貼文＆限時動態，還可以設計專屬自己獨一無二的履歷表，而且配合大家的使用習慣，Canva除了網頁版之外，也有推出APP應用程式哦！

登入Canva之後，裡面有多達數百種履歷範本供你參考或使用，編輯覺得最方便的是它會針對不同產業別推薦適合履歷表，若你對自己想應徵的行業還不是太熟悉的話，使用Canva可減少製作出不符企業風格的履歷。

而Canva同樣也可以變更背景主題、字型、文字與顏色，同時你也能編輯裁切自己喜歡的版面，若想讓HR更認識你，編輯也建議在硬生生、充滿文字的履歷中，適當地添加自己的照片（Canva有內建濾鏡可以套用哦），不過要注意的是這張照片必須得突顯你的個人特質或風光事蹟，而不是隨便放一張生活照。

履歷模板推薦3：Lovepik

「Lovepik」不光是尋找靈感的商業圖片庫，裡面也有履歷模板可以參考及使用，不過編輯覺得相較前兩個網站，Lovepik的模板比較規矩、正式一點，大多都是條列式、方塊式的版面呈現，如果你今天想要應徵的公司屬於新創、行銷、設計類別，或是講求創意、藝術感的，編輯就比較不推薦使用此網站囉！

履歷模板推薦4：HimeLight

你自知不擅長客製履歷，但又不想使用市面上常見的制式化版型的話可參考「HimeLight」，有別於以往傳統版面，HimeLight直接提供你一個簡單、一目了然的格式，把修正版面的時間拿來細寫內容，雖然可能不比上述網站做出來的履歷華美，但從個人經歷、學歷背景、專案作品、專業技能認證、興趣嗜好等無一不漏，所有必備項目都替你一一列出，避免讓HR對你一知半解而喪失面試機會。

履歷模板推薦5：Colours Cafe

「Colours Cafe」其實不算是履歷模板，但是一個能幫助你美化履歷的小工具，裡面有各種色票搭配推薦，相信大家也聽說過最零失誤的穿搭就是同色系，若真的要有點變化也最好不要超過3種顏色以上，履歷表亦是如此，若都是同一顏色可能略顯單調，但太過花俏也容易讓人看不下去，所以大家可以參考Colours Cafe推薦的顏色搭配去修改履歷哦！（編輯覺得職場用的簡報、網站設計、Banner也都很適合參考）

 

提醒各位社會新鮮人或準備轉換跑道的職場人，在製作履歷前可先將文字資料（自傳、學歷、工作經歷）、素材（個人照片、插圖）、作品集分門別類，在製作時可劃分版面後一一用上。另外，履歷文字部分也建議採條列式、列點式說明（千萬不要從頭寫到尾，又臭又長反而讓HR直接跳過），必要時可使用粗體、變化字色、標註底色來強調重點，但過猶不及！

最後，編輯強烈建議「用數據、故事說話」，與其說自己細心、負責任、擅長什麼，不如用最直接的數字佐證自己曾經達成什麼績效，或者用親身經歷的故事來展現自己成就。

Source：pixabay

 

【延伸閱讀】

職場最怕玻璃心！社會新鮮人必學「13個不」，收起委屈養成強心臟

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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