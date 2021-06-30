倉庫驚見「過期7年」蜂蜜！整罐發黑他問：能吃嗎？蜂農這樣說

▲有網友找到一罐過期7年的蜂蜜，詢問「還能吃嗎」？引發熱議。（圖／翻攝自PTT，下同）

網搜小組／閔文昱報導

食品過了有效期限，多數人在看到過期後便會拋棄，以免吃壞肚子賠了健康。一名網友的同事在整理倉庫時，意外發現一罐過期將近7年的蜂蜜，而且色澤似乎也變得很黑，但因為聽說純正的蜂蜜是不會壞的，讓原PO疑惑「這真的還能吃？」引發討論。對此，有蜂農就出面揭密，表示「以可否食用的角度來說是可以的」。

一名網友在PTT以「陳年蜂蜜變黑了還能吃嗎」為題發文表示，同事在整理倉庫時看到一罐看起來很厲害的蜂蜜，不過看了有效期限才發現，這罐蜂蜜再過一個月「就能辦7歲生日趴踢（Party）了」，而且顏色好像變很黑，照光都快透不過去了，詢問「聽說純正的蜂蜜是不會壞的，但為什麼會變這麼黑？這真的還能吃？會不會大腸浩劫啊？」

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文章曝光後，馬上就吸引許多鄉民討論，有人認為，「可以啊，特別香」、「給蜜蜂吃吃看」、「老菜埔也很黑阿，越黑越值錢」、「先倒一點點舔看看，味道正常就吃吧」、「理論上可以」、「不是都說蜂蜜沒有保存期限嗎」、「可能可以，也可能不行，供您參考」、「可以啦，哪次不可以」、「頂多跑急診」、「沒酒精味就安啦」。

文章也釣出蜂農解答，他指出，「蜂蜜並不會壞，理論上若是以可否食用或營養成分來說，蜂蜜可食用保存期很長，但不代表這些成分不會變質，其中糖類會轉化成烴基甲糠醛、花粉會黑褐化及蛋白質降解，蜂蜜的香氣、味道來源也會隨時間降解等，所以隨著蜂蜜保存時間拉長，營養價值通常較低。」

這名蜂農也解釋蜂蜜放久變黑的原因，「蜂蜜變黑的原因主要有兩個，一個是烴基甲糠醛值升高，使蜂蜜顏色變深，另一個是蜂蜜中微小的花粉褐黑化。」他結論，「以可否食用的角度來說是可以的，但要不要吃就看個人，能吃但是難吃的東西，不用強迫自己吃下去啦！」