雲林確診許阿公亡後家境急轉直下　許宇甄親致慰助金解燃眉之急

▲許阿公確診病逝時家屬都住院治療，無人陪最後一程，由雲林縣夜市慈愛會協助火化並處理全部喪葬費用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19疫情雲林縣累計確診21例，確診死亡個案有1人，案10663(台西鄉)為6月5日公告確診 6月6日死亡，當時其同住家屬有3人亦被公佈確診接受治療，最後痊癒返家。而這戶人家是其實急需救助的弱勢家庭，今（20日）國民黨雲林縣黨部主委許宇甄及多名地方代表前往該戶關懷並致送物資。

雲林縣第13位確診者為居住在台西鄉77歲的阿公，今年6月3日到醫院門診，因咳嗽、發燒、腹瀉、肌肉酸痛、倦怠、呼吸短促及重度呼吸窘迫，當天下午因血氧濃度54%緊急插管收住負壓隔離病房，並由醫院採檢PCR陽性。因年紀大加上本身有多重疾病，6月6日上午因多重器官衰竭過世。

這名許姓阿公有一名54歲的兒子，單親養育分別就讀國、高中的子女，其家中簡樸，54歲的許先生30年前因車禍裝義眼，為重度身心障礙人士，孩子子也因過動症致遲緩亦列中度身心障礙，目前領取政府生活補助外，亦至附近擔任清潔雜工補貼家用，一人扛起全家生活重擔，上個月因疫情嚴峻與父親、兒子先後染疫，身為國民黨黨員的父親不幸因染疫逝世。

▲雲林確診許阿公亡後家境急轉直下，今日國民黨雲林縣黨部主委許宇甄及多名地方代表前往探望許阿公的兒子及孫子，關懷並致送物資。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

許阿公因家境貧困，全部喪葬費用由雲林縣夜市慈愛會協助處理，之後許先生因疫後視力逐漸模糊無法工作致負債欠款，二名子女就學與生活費更無以為繼，生活陷入困境，急需社會各界伸出援手救助；國民黨雲林縣黨部許宇甄主委獲知後即請同仁提供協助，並幫忙申請急難救助金，希望幫助許家共度難關。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄與台西鄉長林芬瑩、台西鄉代表會主席李文來，台西鄉民眾服務社理事長林武雄等人，今天特別將慰助金及生活物資等親送到許家，希望能稍解燃眉之急，也希望能夠拋磚引玉，號召更多人慷慨解囊，幫助在疫情嚴峻下的弱勢家庭度過難關，許宇甄表示，希望在防疫期間能善盡一份心力，雖然現在是三級警戒人讓我們無法相聚，但再嚴峻的疫情也擋不住溫暖的人心。

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，今年6月5日公告確診6月6日死亡，隔日公布其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)亦確診，最後在接受醫院治療後均痊癒出院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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