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雲林首例確診死亡！一家4口染疫阿公今不治　感染源不明

記者蔡佩旻／雲林報導

今（6）日疫情全國新增本土343 例(含校正回歸)，雲林新增3例累計共16例，雲林縣長張麗善表示，今發生首例確診個案死亡案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，而今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中，3人之相關接觸者目前共匡列居家隔離7人。

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣長張麗善指出，案11101為男性53歲，案11251男性13歲，案11252女性15歲，平時居住於台西鄉蚊港村，6月3日因案10663確診為同住家人，匡列居家隔離並採檢，6月4日採檢結果陽性，6月5日確診，目前於醫院治療。

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案11101(雲林縣台西鄉)男子於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，針對台西昨(5)日下午2時中央公布確診案例後，縣府緊急於昨日下午15:00-18:00於台西鄉蚊港旭安府設置快篩站，計篩檢人數183人，全數陰性。今日雲林縣發生首例確診個案死亡，為減少風險，將依傳染病防治法規定儘速辦理火化事宜，縣府民政處及社會處正協助處理中。

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案11251(雲林縣台西鄉)學生於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府公布今日確診三人足跡，案11101雖居住台西蚊港，但平時工作及活動範圍在麥寮鄉居多，而案11251及案11252為未成年之學生，因停課，除了曾去醫院外，大多待在家中，案11252曾前往學校領畢業證書。

衛生局長曾春美表示，感染源由CT值看來，年輕人受感染比阿公還早，只是因為比較年輕，沒有症狀，目前衛生局還是在調查，因為據了解阿公還有另外一個兒子，目前在安置機構中，5月初曾頻繁往返北部及雲林，衛生局正在確認其傳染源及持續疫調中。

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案11252(雲林縣台西鄉)學生於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另衛生局長曾春美補充說明，雲林六輕確診員工的女兒案10866(台中市)曾於5月29日上午10點30分至11點，到雲林縣斗六市中華路大眾鴨肉羹購買午餐並到隔壁的長興冰店買點心，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，於6月12日前出現異常症狀，請撥打1999專線，將速安排至指定社區採檢院所就醫。

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案10866(台中市)婦女於雲林縣共場所活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林首例確診個案死亡，案10663(台西鄉)，6月5日公告確診 6月6日死亡，今公布確診者均為其家人，案11101(子)、案11251(孫)、案11252(孫女)人目前均於醫院治療中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣今(6)日新增3例累計共16例，確診者關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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