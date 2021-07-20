LIVE／北市+7例！World Gym、京站威秀爆確診　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布，新增18例本土確診，個案分佈以台北市7例為最多，其次為新北市6例，另確診個案中新增4例死亡。台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增18例本土病例，其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於7月12日至7月19日。個案分布以台北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對健身房、電影院陸續傳確診、7月26日有望降級、高端疫苗拿到EUA、東京奧運中華代表隊選手被分配經濟艙等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）