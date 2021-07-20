「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

▲0720本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（20）日公布國內新增18例本土病例，4人死亡。其中，以台北市7例最多，再來是新北市6例及基隆市3例、桃園市2例，過去三週單日病例皆無超過百例，整體近期疫情趨勢向下。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者一目了然確診分布及全台狀況。
指揮中心表示，今日新增之18例本土病例（其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今（2021）年7月12日至7月19日。
個案分布以台北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。
▲0720全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）
指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月18日累計公布14,210位確診個案中，已有12,348人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.9%。
全台今年已累計 14,103 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,703 人
台北市 4,728 人
基隆市 311 人
桃竹苗
桃園市 736 人
新竹市 39 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 548 人
中彰投
台中市 200 人
南投縣 37 人
彰化縣 266 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 97 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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