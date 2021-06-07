雲林77歲阿公染疫死亡當天火化　聽不到曾孫叫「阿祖」成遺憾

▲雲林確診者77歲阿公不治身亡，昨天下午完成火化，因阿公家境貧困，雲林縣夜市慈愛會協助處理全部喪葬費用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨天(6日)新增3確診，為前日確診者案10668家屬，在家屬確診曝光之際，也傳出這名77歲阿公不治身亡的消息，讓雲林縣長張麗善在直播中坦言壓力非常大。遺體昨日火化，因同住兒子及孫子、孫女3人確診住院治療，沒有親人送最後一程，甚至阿公臨終前渴望能聽到曾孫叫「阿祖」，也成為永遠的遺憾。

雲林縣第13位確診者為居住在台西鄉77歲的阿公，6月3日到醫院門診，因咳嗽、發燒、腹瀉、肌肉酸痛、倦怠、呼吸短促及重度呼吸窘迫，當天下午因血氧濃度54%緊急插管收住負壓隔離病房，並由醫院採檢PCR陽性。因年紀大加上本身有多重疾病，昨天上午因多重器官衰竭過世。

雲林縣縣府民政處及社會處依傳染病防治法規定，為減少風險依傳染病防治法規定儘速辦理火化事宜，於昨天下午完成火化，因阿公家境貧困，雲林縣夜市慈愛會協助處理全部喪葬費用。

阿公同的住家屬兒子、孫子、孫女目前也都因確診現住院治療中，據了解，孫子為多重障礙，兒子是家庭中主要經濟收入者，為維持家計每天騎機車往返台西鄉及麥寮鄉打雜工，工作超過12小時，而阿公便是孫子、孫女主要照顧者，尤其孫子在生活及精神上很依賴阿公，3人得知阿公過世都很難過。

據指出，阿公有一名住進安置機構的大兒子與前妻育有一子，因離異後失聯許久，有聞該名孫子已結婚生子。在阿公病危時，曾一直惦記著失聯的曾孫，即便是社工介入協助與阿公兒子一直想找到曾孫，讓他透過電話叫「阿祖」給阿公加油打氣，可惜最在臨終前仍未找到，成為阿公永遠的遺憾。

▲麥寮鄉清潔隊，加強針對麥寮市區街道、巷弄、店家做全面性的消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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